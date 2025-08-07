Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild)
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild)
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Ex-"Superman" will in den USA Migranten abschieben helfen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einst kämpfte er in einer "Superman"-TV-Serie gegen Schurken. Jetzt will US-Schauspieler Dean Cain helfen, die umstrittene Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump umzusetzen.

Los Angeles.

Der US-Schauspieler Dean Cain, bekannt aus der TV-Serie "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" aus den 1990er Jahren, will bei der US-Einwanderungsbehörde ICE anheuern und bei der umstrittenen Abschiebung von Migranten ohne Papiere helfen. Das sagte der 59-Jährige in einem Video auf Instagram. Er ermutigte zugleich andere, sich ebenfalls bei der Behörde zu bewerben. 

"ICE nimmt die Schlimmsten der Schlimmsten fest und holt sie von der Straße", sagte Cain in dem Video unter anderem. Dazu gehörten Mörder, Terroristen, Drogenhändler und andere Kriminelle. "Ich möchte helfen, die Sicherheit aller Amerikaner zu garantieren, nicht nur darüber zu reden." Cain ist eigenen Angaben zufolge unter anderem Reservepolizist. 

Im Zuge der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump wollen die USA bei ICE rund 10.000 neue Stellen schaffen. Cain sagte in einer TV-Show im Sender Fox News am Mittwoch, er hoffe, dass dieses Rekrutierungsziel schnell erreicht werde. In seinem Video betonte er unter anderem zahlreiche finanzielle Vorteile, die mit einer solchen Stelle bei der Behörde verbunden seien. Auch Medien wie "New York Times" oder "Politico" berichteten über die Anreize für Interessenten.

Recherchen mehrerer US-Medien wecken erhebliche Zweifel an der angeblich kriminellen Vergangenheit zahlreicher betroffener Migranten. Eine Richterin stellte jüngst in diesem Kontext zur Debatte, ob Geflüchtete in den USA überhaupt die Möglichkeit erhielten, ihre Fälle rechtskonform vorzutragen - oder ob sie stattdessen ausgewiesen würden, nachdem sie oft von Beamten in Zivil ohne Erklärung oder Anklage festgenommen worden seien. Sie warf die Frage auf, ob die USA deshalb zunehmend jenen Ländern ähnelten, aus denen Menschen geflohen seien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.07.2025
3 min.
"Superman" David Corenswet fühlte sich "wie ein Astronaut"
David Corenswet spielt in "Superman" als elfter Darsteller den berühmten Superhelden. (Archivbild)
Als "Superman" spielt David Corenswet eine der berühmtesten Rollen der Filmgeschichte. Deshalb empfindet der Schauspieler eine gewisse Verantwortung.
25.07.2025
2 min.
Unter Trumps Gürtellinie: "South Park" erzürnt Weißes Haus
In einem Statement an mehrere US-Medien zeigte sich eine Sprecherin des Weißen Hauses erzürnt über eine Folge der US-Serie "South Park". Darin wird Trump parodiert.
Er steigt mit Satan ins Bett - so stellen die Macher der amerikanischen Zeichentrickserie "South Park" den US-Präsidenten Trump dar. Das Weiße Haus fand das anscheinend nicht lustig.
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel