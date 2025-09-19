Explosion: Mindestens drei Tote in italienischer Abfallfirma

In einem Entsorgungsunternehmen bei Neapel kommt es zu einer Explosion. Drei Männer sterben. Einer wird noch vermisst.

Neapel. Bei einer Explosion in einer Abfallfirma in Italien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach ersten Angaben der Behörden in der Gemeinde Marcianise in der Nähe der süditalienischen Großstadt Neapel während Wartungsarbeiten.

Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer, die in dem Entsorgungsbetrieb beschäftigt waren. Ein vierter Arbeiter wird noch vermisst. Zwei weitere Arbeiter wurden verletzt. Zum genauen Hergang des Unglücks machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Vermutlich Altöltank explodiert

Nach ersten Erkenntnissen wurden die drei Männer in einer Halle von einer Druckwelle erfasst, die durch die Explosion eines Altöltanks verursacht wurde. Dadurch seien sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, hieß es. Unter den Toten ist auch der Eigentümer der Firma.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum Alter der drei Männer machten die Behörden zunächst keine Angaben. (dpa)