Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild)
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) Bild: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild)
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) Bild: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Panorama
Explosion: Mindestens drei Tote in italienischer Abfallfirma
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Entsorgungsunternehmen bei Neapel kommt es zu einer Explosion. Drei Männer sterben. Einer wird noch vermisst.

Neapel.

Bei einer Explosion in einer Abfallfirma in Italien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach ersten Angaben der Behörden in der Gemeinde Marcianise in der Nähe der süditalienischen Großstadt Neapel während Wartungsarbeiten. 

Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer, die in dem Entsorgungsbetrieb beschäftigt waren. Ein vierter Arbeiter wird noch vermisst. Zwei weitere Arbeiter wurden verletzt. Zum genauen Hergang des Unglücks machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Vermutlich Altöltank explodiert 

Nach ersten Erkenntnissen wurden die drei Männer in einer Halle von einer Druckwelle erfasst, die durch die Explosion eines Altöltanks verursacht wurde. Dadurch seien sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, hieß es. Unter den Toten ist auch der Eigentümer der Firma.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum Alter der drei Männer machten die Behörden zunächst keine Angaben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
2 min.
Madrid: Stunden nach Explosion Leiche im Keller gefunden
Das Unglück geschah im Süden der spanischen Hauptstadt.
Eine Explosion erschüttert in Madrid ein Wohn- und Geschäftshaus. Es gibt viele Verletzte. Stunden nach dem Unglück machen Einsatzkräfte im Keller eine traurige Entdeckung.
13.09.2025
2 min.
25 Verletzte bei Explosion in Madrid
Mehrere Menschen wurden bei einer nach ersten Erkenntnissen durch eine Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Madrid zum Teil schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine Gasexplosion.
Nach einer Explosion in einem Gebäude in Madrid meldet der Zivilschutz mindestens 25 Verletzte. Ein Lokal, eine Bar und Wohnungen wurden beschädigt. Was ist bisher über die Ursache bekannt?
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
Mehr Artikel