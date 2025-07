Fähre sinkt vor Bali: Dutzende Menschen im Meer vermisst

Vor der Urlaubsinsel Bali ist eine Fähre in Seenot geraten und gesunken. Mehrere Tote werden geborgen, nach Dutzenden Vermissten wird noch im Meer gesucht. Überlebende berichten über das Unglück.

Denpasar.

Nach einem schweren Fährunglück vor der indonesischen Insel Bali werden Dutzende Menschen vermisst. Das Schiff mit 65 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord war am späten Abend (Ortszeit) aus noch ungeklärter Ursache kurz nach dem Ablegen aus einem Hafen der Nachbarinsel Java in Seenot geraten und gesunken. Bis zum Morgen (Ortszeit) hätten Einsatzkräfte vier Leichen und 31 Überlebende gefunden, sagte Nanang Sigit, Leiter der Such- und Rettungsagentur der Stadt Surabaya. 30 Menschen werden noch vermisst.