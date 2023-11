Fall Floyd: Verurteilter Ex-Polizist im Gefängnis verletzt

Derek Chauvin sitzt wegen Mordes am Afroamerikaner George Floyd eine lange Haftstrafe ab. Im Gefängnis wurde er jetzt offenbar mit einem Messer angegriffen. Sein Zustand soll aber stabil sein.

Washington.

Der ehemalige Polizist, der wegen Mordes am Afroamerikaner George Floyd zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, ist im Gefängnis mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Derek Chauvin, der weiße Ex-Polizist aus Minneapolis, befinde sich nach dem Angriff in einem Bundesgefängnis im US-Staat Arizona in einem stabilen Zustand, hieß es weiter.