Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hark Bohm und Fatih Akin waren enge Freunde. (Archivfoto)
Hark Bohm und Fatih Akin waren enge Freunde. (Archivfoto) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Hark Bohm und Fatih Akin waren enge Freunde. (Archivfoto)
Hark Bohm und Fatih Akin waren enge Freunde. (Archivfoto) Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Panorama
Fatih Akin über Hark Bohm: "Der Leuchtturm ist erloschen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Filmemacher und Autor Hark Bohm ist am Freitag gestorben. Für Regisseur Fatih Akin war er weit mehr als ein Kollege.

Hamburg.

Nach dem Tod des Filmemachers Hark Bohm hat Fatih Akin (52) seinen Freund und Mentor mit liebevollen Worten gewürdigt. "Mein Freund und Meister Hark Bohm ist von uns gegangen. Der Leuchtturm ist erloschen. Harks Seele atmet in seinem einzigartigen Werk weiter", teilte der Regisseur über seine Managerin der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Bohm zählte zu den wichtigsten deutschen Autorenfilmern der Nachkriegszeit. Er war am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie gestorben. Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie "Nordsee ist Mordsee" (1976), "Moritz, lieber Moritz" (1978) sowie "Yasemin" (1988) schrieb Bohm Kinogeschichte. 

Mit seinem ehemaligen Schüler Fatih Akin verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger. In diesem Jahr feierte Akins Film "Amrum", der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fußt, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
20:09 Uhr
4 min.
Das Genie mit dem redlichen Gesicht - Hark Bohm ist tot
Ein erfolgreiches Duo: Hark Bohm und Fatih Akin haben mehrere Filmprojekte erfolgreich umgesetzt. Zuletzt die Verfilmung des Bohm-Buches "Amrum". (Archivbild)
Mit sozialkritischen Coming-Of-Age-Filmen hat Hark Bohm Kinogeschichte geschrieben. Seinen Roman "Amrum", der auf eigenen Jugenderinnerungen fußt, hat dann Fatih Akin verfilmt. Nun ist Bohm gestorben.
Ulrike Cordes, dpa
14.11.2025
3 min.
Filmemacher Hark Bohm stirbt im Alter von 86 Jahren
Bohm hat zuletzt zusammen mit Fatih Akin den Film "Amrum" gedreht. (Archivbild)
Er stand für sozialkritisches Kino: Hark Bohm ist tot. Vielen Menschen wird er vor allem für den Jugendfilm "Nordsee ist Mordsee" in Erinnerung bleiben. Für Fatih Akin war er mehr als ein Kollege.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel