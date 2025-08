"Fernsehgarten" fällt aus

Letzten Sonntag fiel der "ZDF-Fernsehgarten" ins Wasser, diesen Sonntag fällt die Liveshow mit Andrea Kiewel gleich ganz aus. Das hat aber nichts miteinander zu tun.

Mainz.

Der "ZDF-Fernsehgarten" fällt am Sonntag aus. Das hat aber nichts mit den Geschehnissen vom vorigen Sonntag zu tun, als das Open-Air-Gelände der Liveshow in Mainz-Lerchenberg nach nur etwa 15 Minuten wegen eines Gewitters geräumt wurde. Stattdessen übertragt das ZDF am 3. August ab morgens Sport: Zu sehen sind die Finals von der Multisport-Veranstaltung in Dresden, bei der zahlreiche Meistertitel in vielen Sportarten vergeben werden.