Festivaltag zwei: Regen bei Rock im Park, Wolken am Ring

Es bleibt auch am zweiten Festivaltag nass. Die große Geburtstags-Sause geht trotzdem weiter.

Nürnberg/Nürburg. Regenponchos und Gummistiefel bleiben auch beim zweiten Tag von Rock im Park und Rock am Ring gefragt. Der Samstag startete in Nürnberg mit viel Regen, zwischendurch blieb es aber auch phasenweise trocken. In der Eifel war es zum Start am Samstagmittag zwar windig und bewölkt aber zunächst trocken.

Auf der Hauptbühne bei Rock im Park machte die US-Rockband Dead Poet Society den Auftakt. Im Laufe des Tages sollten unter anderem die Beatsteaks und die US-Metal-Formation Korn den Musikfans einheizen. Bei Rock am Ring starteten Nothing More auf der Hauptbühne, abends stehen Slipknot und Rise Against auf dem Programm.

Rock im Park feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum - mit fast 90.000 Fans und 100 Acts bis Sonntag ist es so groß wie noch nie. Zeitgleich steigt das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel, das dieses Jahr zum 40. Mal stattfindet. Dort treten zeitversetzt nahezu dieselben Bands auf. (dpa)