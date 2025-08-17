Feuer-"Tsunami" - Spaniens Regierungschef unterbricht Urlaub

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der sozialistische Politiker besuchte am Nachmittag die besonders betroffenen Provinzen Ourense und León und sicherte umfassende Unterstützung zu.
Der sozialistische Politiker besuchte am Nachmittag die besonders betroffenen Provinzen Ourense und León und sicherte umfassende Unterstützung zu. Bild: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa
2025 ist das drittschlimmste Brandjahr der vergangenen zwei Jahrzehnte in Spanien.
2025 ist das drittschlimmste Brandjahr der vergangenen zwei Jahrzehnte in Spanien. Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Im Nordwesten Spaniens brennt es derzeit nahezu überall.
Im Nordwesten Spaniens brennt es derzeit nahezu überall. Bild: Carlos Criado/EUROPA PRESS/dpa
Ein Einsatzleiter sprach von einem wahren Feuer-"Tsunami".
Ein Einsatzleiter sprach von einem wahren Feuer-"Tsunami". Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Die große Hitze verschärft die Lage zusätzlich.
Die große Hitze verschärft die Lage zusätzlich. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Die betroffenen Menschen packen mit an, wo sie nur können.
Die betroffenen Menschen packen mit an, wo sie nur können. Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Tausende mussten ihre Häuser verlassen.
Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Der sozialistische Politiker besuchte am Nachmittag die besonders betroffenen Provinzen Ourense und León und sicherte umfassende Unterstützung zu.
Der sozialistische Politiker besuchte am Nachmittag die besonders betroffenen Provinzen Ourense und León und sicherte umfassende Unterstützung zu. Bild: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa
2025 ist das drittschlimmste Brandjahr der vergangenen zwei Jahrzehnte in Spanien.
2025 ist das drittschlimmste Brandjahr der vergangenen zwei Jahrzehnte in Spanien. Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Im Nordwesten Spaniens brennt es derzeit nahezu überall.
Im Nordwesten Spaniens brennt es derzeit nahezu überall. Bild: Carlos Criado/EUROPA PRESS/dpa
Ein Einsatzleiter sprach von einem wahren Feuer-"Tsunami".
Ein Einsatzleiter sprach von einem wahren Feuer-"Tsunami". Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Die große Hitze verschärft die Lage zusätzlich.
Die große Hitze verschärft die Lage zusätzlich. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Die betroffenen Menschen packen mit an, wo sie nur können.
Die betroffenen Menschen packen mit an, wo sie nur können. Bild: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa
Tausende mussten ihre Häuser verlassen.
Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Panorama
Feuer-"Tsunami" - Spaniens Regierungschef unterbricht Urlaub
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Teile Spaniens stehen in Flammen: Tausende kämpfen unermüdlich gegen die Brände. Ein Einsatzleiter spricht von einem "Tsunami", der kaum zu stoppen sei. Inzwischen ist deutsche Hilfe im Anmarsch.

Madrid.

Wegen der schweren Wald- und Vegetationsbrände im Nordwesten Spaniens hat Ministerpräsident Pedro Sánchez seinen Sommerurlaub unterbrochen. Der sozialistische Politiker besuchte am Nachmittag die besonders betroffenen Provinzen Ourense und León und sicherte umfassende Unterstützung zu.

Man werde alle Einsatzkräfte des Zentralstaates den Regionen zur Verfügung stellen, sagte Sánchez im Koordinationszentrum für den Feuerwehreinsatz in Ourense. "Es liegen schwierige Tage vor uns", betonte er. Zugleich warb Sánchez für einen "großen Staatsvertrag zur Abmilderung der Klimakrise", der parteipolitische Auseinandersetzungen außen vor lassen solle.

20 Brände der höchsten Gefahrenstufe

In den vergangenen knapp zwei Wochen zerstörten die Flammen nach offiziellen Angaben bereits rund 1150 Quadratkilometer - eine Fläche mehr als doppelt so groß wie der Bodensee. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern geholt werden. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Am Sonntag registrierte Spanien insgesamt 20 Brände der höchsten Gefahrenstufe zwei, erklärte die Generaldirektorin des Zivilschutzes, Virginia Barcones, im Interview des staatlichen TV-Senders RTVE. 

Hilfskonvoi aus Deutschland unterwegs

Die Lage sei besorgniserregend und werde durch die andauernde Trockenheit und Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad verschärft. Der Wetterdienst Aemet warnt vor erhöhtem Brandrisiko in mehreren Regionen des Landes bis Montag.

Im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus hatte Spanien bei den EU-Partnern Unterstützung erbeten. Laut Barcones wurden am Sonntag zwei Löschflugzeuge aus den Niederlanden erwartet. 

Aus Bonn sollte sich ein Hilfskonvoi von mehr als 20 Feuerwehrfahrzeugen Richtung Spanien in Bewegung setzen. 67 Feuerwehrleute seien dabei, sagte der Deutschen Presse-Agentur ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums.

Mehrere Festnahmen wegen Brandstiftung

Zuletzt waren in den sogenannten Autonomen Gemeinschaften Galicien, Kastilien und León sowie auch in Extremadura und Asturien insgesamt 13 Landstraßen gesperrt. In Galicien war auch eine Bahnverbindung unterbrochen. In einigen Dörfern und kleineren Gemeinden galt ein Ausgehverbot.

Seit fast zwei Wochen hält eine Waldbrand-Serie die Einsatzkräfte auf Trab.
Seit fast zwei Wochen hält eine Waldbrand-Serie die Einsatzkräfte auf Trab. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa
Seit fast zwei Wochen hält eine Waldbrand-Serie die Einsatzkräfte auf Trab.
Seit fast zwei Wochen hält eine Waldbrand-Serie die Einsatzkräfte auf Trab. Bild: Lalo R. Villar/AP/dpa

Bisher wurden vor allem dünn besiedelte Gebiete in Mitleidenschaft gezogen. Dabei wurden auch große Teile von Naturschutzgebieten zerstört. Das Dorf Palacios de Jamuz in León wurde teilweise zerstört, wie ein Video zeigte. Mehrere Menschen wurden unter dem Vorwurf der Brandstiftung festgenommen.

Tausende Angehörige der Feuerwehr, der militärischen Nothilfeeinheit UME, des Zivilschutzes und der Polizei bekämpfen seit Tagen die Flammen. Sie werden von Dutzenden Hubschraubern und Löschflugzeugen unterstützt.

Feuerwehrleute berichten von extremer Hitze, Rauch und schwer zugänglichen Einsatzgebieten. "Es ist, als wollte man einen Tsunami stoppen", zitierte die Zeitung "El País" einen Einsatzleiter in Ourense.

2025 eines der schlimmsten Brandjahre

Laut aktuellen Daten des Europäischen Waldbrandinformationssystems (EFFIS) wurden in Spanien seit Jahresbeginn (bis 16. August) mehr als 1570 Quadratkilometer (157.000 Hektar) Wald und Vegetation durch Brände zerstört - das entspricht der doppelten Fläche von Hamburg (755 Quadratkilometer). 

Damit ist 2025 nach nur acht Monaten schon das drittschlimmste Brandjahr der vergangenen zwei Jahrzehnte, übertroffen nur von 2022 (rund 306.000 Hektar) und 2012 (knapp 190.000 Hektar).

Auch im Nachbarland Portugal brennt es derzeit so heftig wie seit Jahren nicht mehr. Mehr als 3.200 Einsatzkräfte bekämpften am Sonntag neun größere Brände. Kritisch war die Lage laut Zivilschutz vor allem in Arganil im Bezirk Coimbra sowie in Sátão im Bezirk Viseu im Zentrum des Landes. Auch Lissabon bat um EU-Hilfe und erwartet zwei Löschflugzeuge aus Schweden.

Landflucht spielt auch eine Rolle

Die im Zuge des Klimawandels häufigeren und längeren Trockenperioden sind in Spanien laut Experten nicht der alleinige Grund für die zunehmende Brandgefahr. Forst- und Buschlandflächen haben dort in den vergangenen 50 Jahren von zwölf Millionen auf 27 Millionen Hektar zugenommen. Viele dieser Wälder in Gebieten mit Landflucht werden kaum noch genutzt, sodass sich enorme Mengen brennbaren Materials ansammeln, berichtete RTVE. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
18.08.2025
4 min.
Spanien erlebt schlimmste Feuer seit zwei Jahrzehnten
Die Brände haben im August bereits vier Menschenleben gefordert.
In Spanien wüten verheerende Waldbrände. Die Einsatzkräfte kämpfen seit zwei Wochen unermüdlich gegen die Flammen. Sie können aber nicht verhindern, dass das Feuer für einen "Rekord" sorgt.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
19.08.2025
4 min.
Deutsche Feuerwehrleute in Spanien - 40 Waldbrände zugleich
Deutsche Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden voraussichtlich in der Extremadura bei der Waldbrandbekämpfung helfen.
Die mehr als zweiwöchige Hitzewelle hat Spanien hinter sich. Aber die Waldbrände wüten weiter. Auch aus Deutschland treffen Feuerwehrleute ein. Wirklich helfen würde aber vor allem eins.
Mehr Artikel