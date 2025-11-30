Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fachleute haben den Motor so zerlegt, dass sie die Katze befreien konnten.
Bild: --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa
In höchster Not findet die Feuerwehr eine eingeklemmte Katze in einem Auto vor.
In höchster Not findet die Feuerwehr eine eingeklemmte Katze in einem Auto vor. Bild: --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa
Fachleute haben den Motor so zerlegt, dass sie die Katze befreien konnten.
Fachleute haben den Motor so zerlegt, dass sie die Katze befreien konnten. Bild: --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa
In höchster Not findet die Feuerwehr eine eingeklemmte Katze in einem Auto vor.
In höchster Not findet die Feuerwehr eine eingeklemmte Katze in einem Auto vor. Bild: --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa
Panorama
Feuerwehr rettet im Motorraum eingeklemmte Katze
Eine Tierbesitzerin in Augsburg vermisst ihr Kätzchen und hört aus einem stillgestellten Auto klägliches Miauen. Zum Glück hat die Feuerwehr Handwerker mit der nötigen Expertise in ihren Reihen.

Augsburg.

Ein in einem Automotor eingeklemmtes Kätzchen hat den Helfern von der Augsburger Berufsfeuerwehr sein Leben zu verdanken. Die Besitzerin hatte schon länger ihr Haustier vermisst, als sie eine Entdeckung machte. Aus einem nicht angemeldeten Auto klang "jämmerliches Katzenmiauen", schilderte die Feuerwehr nach dem Einsatz vom Samstag. Die Einsatzkräfte entriegelten die Motorhaube und entdeckten das hilflose Tier.

"Die Katze befand sich in echter Notlage, konnte weder vor noch zurück. Sie miaute kläglich und sah den Rettern genau in die Augen", schilderte ein Feuerwehrsprecher. Zum Glück für das Tier und seine Besitzerin waren zu dem Einsatz ein gelernter Kfz-ler und ein gelernter Maschinenschlosser ausgerückt. Sie demontierten gekonnt den Luftfilter und andere Teile des Motors und übergaben die Katze letztlich unverletzt ihrer Besitzerin. (dpa)

