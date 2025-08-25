Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Brennende Trümmerteile haben laut Feuerwehr mindestens ein weiteres Gebäude in Brand gesetzt.
Bild: Georg Wendt/dpa
Brennende Trümmerteile haben laut Feuerwehr mindestens ein weiteres Gebäude in Brand gesetzt.
Brennende Trümmerteile haben laut Feuerwehr mindestens ein weiteres Gebäude in Brand gesetzt. Bild: Georg Wendt/dpa
Feuerwehr zum Brand in Hamburg: Es gibt Verletzte
Bei dem Feuer einer Lagerhalle im Hamburger Hafen sind mehrere Druckbehälter explodiert. Durch die brennenden Trümmerteile ist mindestens ein weiteres Gebäude in Brand geraten.

Hamburg.

Bei dem Lagerhausbrand im Hamburger Hafen sind Menschen verletzt worden – die genaue Zahl ist noch unklar. "Es gibt Verletzte", sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Anzahl konnte er noch nichts sagen. Sie liege im unteren einstelligen Bereich.

Bei dem Brand ist durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter mindestens eine weitere Halle in Brand geraten. Auch gebe es weitere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich in den Druckbehältern Lachgas befinde.

Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr sei mit fünf Löschzügen und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Unterstützt werde sie auch von einem Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr. (dpa)

