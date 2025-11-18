Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schlag gelang der spanischen Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit den Behörden der USA und der Niederlande. (Symbolbild)
Der Schlag gelang der spanischen Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit den Behörden der USA und der Niederlande. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Der Schlag gelang der spanischen Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit den Behörden der USA und der Niederlande. (Symbolbild)
Der Schlag gelang der spanischen Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit den Behörden der USA und der Niederlande. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Panorama
"Filiale" von Mexiko-Drogenkartell in Spanien zerschlagen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Massiver Schlag gegen die Drogenmafia: In Spanien gehen der Polizei gleich mehrere Verdächtige ins Netz, die von den USA schon seit Jahren mit Hochdruck gesucht wurden.

Madrid.

Die Polizei hat in Spanien die Niederlassung eines berüchtigten mexikanischen Drogenkartells zerschlagen - und dabei unter anderem 20 Personen festgenommen sowie knapp zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Der Schlag gegen das Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sei in Zusammenarbeit mit der US-Antidrogenbehörde DEA und der niederländischen Polizei gelungen, teilte die spanische Polizei mit. Für 15 der Festgenommenen habe die spanische Justiz inzwischen Untersuchungshaft angeordnet.

Unter den Verdächtigen seien mehrere Personen, nach denen die DEA zum Teil schon seit Jahren mit höchster Priorität gefahndet habe, hieß es in der Mitteilung. CJNG wurde von der US-Regierung als ausländische Terrororganisation eingestuft. Die mexikanische Bande soll in Morde, Erpressungen und Entführungen verwickelt gewesen sein.

Unter den Festgenommenen sind den amtlichen Angaben zufolge auch einige mutmaßliche Angehörige der in Italien in der Gegend von Neapel aktiven Mafia-Organisation Camorra. Den Erkenntnissen zufolge seien diese Personen bei der Camorra für den internationalen Drogenhandel zuständig gewesen, hieß es. Weitere Informationen zu den Verdächtigen wurden vorerst nicht bekannt.

Große Mengen Kokain und Methamphetamin in Europa vertrieben

Die zerschlagene Organisation war offenbar darauf spezialisiert, vor allem große Kokain- und Methamphetamin-Lieferungen aus Südamerika einzuschleusen und diese anschließend in Spanien sowie anderen europäischen Ländern zu vertreiben, wie die "Policía Nacional" erklärte. Spanien wird nach Erkenntnissen der Behörden zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der lateinamerikanischen Kokain-Mafia in Europa.

Die 20 Festnahmen seien bei verschiedenen Durchsuchungen von Immobilien in der Region um Madrid, Ávila und Toledo sowie in Bilbao im Baskenland und Valencia im Osten des Landes erfolgt. Außerdem wurde im Rahmen der Operation ein Frachter aus Costa Rica abgefangen, der im Laderaum große Mengen Drogen unter schweren Industrie­maschinen versteckt transportierte.

Insgesamt seien bei der Operation gegen 1.870 Kilogramm Kokain, 375 Kilogramm Amphetamin, 275.000 Euro Bargeld, Kryptowährungen im Wert von 15.000 USDT (umgerechnet knapp 13.000 Euro), drei Faustfeuerwaffen, 15 Fahrzeuge und 14 Kilogramm Silber beschlagnahmt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
2 min.
6,5 Tonnen Kokain auf Frachter im Atlantik sichergestellt
Spanien wird zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der Kokain-Mafia in Europa. (Archivfoto)
Spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia: Spanische Fahnder entern im Atlantik ein Schiff aus Lateinamerika und entdecken im Frachtraum eine Riesenmenge an Kokain.
04.11.2025
2 min.
U-Boot mit 1,7 Tonnen Kokain im Atlantik abgefangen
Die iberische Halbinsel wird zunehmend zu einem der wichtigsten Einfallstore der südamerikanischen Kokain-Mafia in Europa. (Symbolbild)
Die südamerikanische Drogenmafia benutzt zunehmend auch halbtauchfähige Boote, um vor allem Kokain nach Europa zu schmuggeln. Jetzt wird eines dieser selbstgebauten Narco-Subs im Atlantik gestoppt.
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
Mehr Artikel