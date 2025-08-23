Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Panorama
Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat
Ein Gitarren-Wettbewerb ganz ohne Musikinstrumente? Was unmöglich klingt, ist im finnischen Oulo seit Jahrzehnten Realität. Denn dort findet einmal im Jahr die Luftgitarren-WM statt.

Oulo.

Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus Finnland: Aapo "The Angus" Rautio hat den Titel am Freitagabend in seinem Heimatland in der Stadt Oulo gewonnen. Mit dem Sieg von Rautio konnte sich Finnland erstmals seit dem Jahr 2000 wieder den ersten Platz des verrückten Wettbewerbs sichern, wie die Veranstalter mitteilten. 

"Das ist wirklich passiert. Ich kneife mich selbst, um herauszufinden, ob das alles wirklich wahr ist", schrieb der Sieger in seiner Instagram-Story und dankte allen, die ihn unterstützt haben.

Die Luftgitarren-WM ist Teil des August-Festivals in der Region um Oulo mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen. Die Teilnehmer traten unter dem Motto "Make Air, Not War" (Macht Luft, nicht Krieg) auf. Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen. 

Der deutsche Kandidat Patrick "Van Airhoven" Culek schaffte es in diesem Jahr auf den vierten Rang. Auf dem zweiten Platz landete der Japaner Yuta "Sudo-chan" Sudo, Platz drei konnte sich Apolline "Lady Attila" Andreys aus Frankreich sichern. (dpa)

