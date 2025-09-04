Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus

Einsatz am Flughafen Münster Osnabrück: Ein Flugzeug fährt über die reguläre Landebahn hinaus, verletzte wird niemand. Was genau ist passiert?

Greven. Bei der Landung eines Flugzeugs am Flughafen Münster Osnabrück ist es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall gekommen. Die aus der Türkei kommende Boeing 737-800 sei auf der Landebahn ein Stück über die Begrenzung hinaus gefahren, teilte der Flughafen in der Nacht mit. Keiner der knapp 200 Menschen an Bord des Flugs 4M351 sei nach aktuellem Stand verletzt worden.

Die Maschine der türkischen Airline Mavi Gök beschädigte einige Leuchtfeuer und kam dann noch auf der Start- und Landebahn zum Stehen, hieß es. Der Flugbetrieb am Airport wurde nach dem Vorfall vorübergehend eingestellt.

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, das Flugzeug habe bei der Landung zu spät aufgesetzt. Es habe nicht viel gefehlt und die Maschine wäre von der asphaltierten Fahrbahn gerutscht. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Beschädigt wurde die Boeing dem Sprecher zufolge nicht. Die Fluggäste konnten das Flugzeug über die Fluggasttreppen verlassen und wurden mit Passagierbussen ins Terminal gebracht.

Ein Sprecher der Airline Mavi Gök begründete das späte Aufsetzen mit den Wetterbedingungen. "Das Flugzeug wird nach einer gründlichen Überprüfung und Wartung durch unser Technikteam wieder in Betrieb genommen."

Wie der Flughafen, der sich in der nordrhein-westfälischen Stadt Greven befindet, weiter mitteilte, mussten nach dem Vorfall vier ankommende Flüge umgeleitet werden. Kurz vor 3.00 Uhr nachts konnte der Betrieb den Angaben nach wieder aufgenommen werden. (dpa)