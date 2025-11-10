Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Foo Fighters kommen mit ihrer neuen Tour nach Deutschland. (Archivbild)
Die Foo Fighters kommen mit ihrer neuen Tour nach Deutschland. (Archivbild) Bild: Daniel Vogl/dpa
Die Foo Fighters kommen mit ihrer neuen Tour nach Deutschland. (Archivbild)
Die Foo Fighters kommen mit ihrer neuen Tour nach Deutschland. (Archivbild) Bild: Daniel Vogl/dpa
Panorama
Foo Fighters kommen für Konzerte nach Berlin und München
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während ihrer Europatour spielt die Rockband Foo Fighters kommendes Jahr auch zwei Konzerte in Deutschland - in Berlin und München. Was Fans wissen müssen.

Berlin.

Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters ("Everlong") kommt mit ihrer neuen Tour im nächsten Jahr für zwei Konzerte nach Deutschland. Die Shows finden in München und Berlin statt, wie die Band nun ankündigte. In München ist das Konzert am 17. Juni in der Allianz Arena geplant, am 1. Juli spielen die Musiker im Berliner Olympiastadion. 

Der Vorverkauf für die Tickets soll laut Angaben der Veranstalter am Donnerstag (13. November) um 10.00 Uhr auf der Plattform Eventim starten. Regulär sind die Karten am Freitag ab 10.00 Uhr erhältlich. 

Auch Konzerte in Warschau und Paris

Die Band verwies Fans zudem auf ihren Newsletter für weitere Informationen zu einem Vorverkauf, der schon am Mittwochvormittag beginnen soll. Wie sich Fans für den "Artist Presale" registrieren können, war zunächst aber unklar.

Mit ihrer "Take Cover Tour 2026" machen die Foo Fighters rund um Frontmann Dave Grohl in Europa unter anderem Halt in Oslo, Warschau, Paris und Lissabon. Nach dem Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins im Jahr 2022 ist der neue Drummer Ilan Rubin mit dabei. Im Oktober hatte die Rockgruppe ihren neuen Song "Asking For A Friend" veröffentlicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
06.11.2025
3 min.
Früher Wecker für Fans des "Stranger Things"-Finales
Der "Stranger Things"-Cast kehrt für die fünfte Staffel zurück. (Archivbild)
Fans des Netflix-Hits "Stranger Things" mussten sich lange gedulden: Nun rückt das Ende der Mystery-Serie näher. Für die neuen Folgen können Fans extra früh aufstehen. Was man zum Finale wissen muss.
03.11.2025
2 min.
Hans Zimmer sagt zwei Konzerte wegen Grippeerkrankung ab
Die abgesagten Konzerte von Hans Zimmer in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Mannheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Tournee soll in Kürze fortgesetzt und die Auftritte sollen nachgeholt werden.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel