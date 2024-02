Foto von schlafendem Eisbär gewinnt Publikumspreis

Da muss man schon Eisbär sein, um hier im norwegischen Svalbard-Archipel so gemütlich schlummern zu können. Das Foto von Nima Saikhani hat den Publikumspreis des Wettbewerbs "Wildlife Photographer of The Year" des Londoner Natural History Museums gewonnen. Bild: Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year /PA Media/dpa