Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Buschmann stellt sich neu auf.
Frank Buschmann stellt sich neu auf. Bild: Henning Kaiser/dpa
Frank Buschmann stellt sich neu auf.
Frank Buschmann stellt sich neu auf. Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue Staffel der RTL-Show wird einen Wendepunkt markieren: Urgestein Frank Buschmann nimmt zum vorerst letzten Mal auf dem Kommentatoren-Stuhl Platz. Er hat eine "Form von Müdigkeit" gespürt.

Köln.

Kommentator Frank Buschmann (60) verabschiedet sich von der RTL-Show "Ninja Warrior Germany". Die kommende Staffel des Formats, bei dem Athleten aufwendige Parcours meistern müssen, wird seine letzte sein, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. 

Der aus Bottrop stammende Buschmann ist seit der ersten Ausstrahlung der populären Hindernis-Show im Jahr 2016 Teil des "Ninja Warrior"-Teams, zu dem neben ihm noch Co-Kommentator Jan Köppen und Reporterin Laura Wontorra gehören.

"Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein! Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist", sagte "Buschi" der dpa. "Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes/Neues machen möchte." In zehn Staffeln habe er die Show, die er auch immer als sein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet. 

Gründe für den Abschied

"Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird", begründete der Kommentator seine Entscheidung. "Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen." Die Sendung werde weiterleben und er wünsche der gesamten Crew "mindestens" zehn weitere Staffeln. Keine TV-Produktion, an der er beteiligt gewesen sei, sei von allen Beteiligten "mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden." Das werde sicher so bleiben.

Als generellen Abschied vom Fernsehen will Buschmann seinen Schritt aber nicht verstanden wissen. "Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen", sagte er. Der TV-Mann ist auch als Sport-Kommentator beim Fußball, Basketball und Football bekannt. Im Februar verlängerte er etwa seine Zusammenarbeit mit Pay-TV-Sender Sky.

Start der neuen Staffel am 19. September

Die neue Staffel "Ninja Warrior Germany" - noch einmal mit Buschmann am Mikro - startet am 19. September (eine Woche vorher auf RTL+) bei RTL. Erneut werden Athletinnen und Athleten springen, hangeln und klettern, um das Ende eines extrem herausfordernden Parcours zu erreichen. Die Konkurrenz in diesem Jahr "stärker denn je", so RTL.

Da es die zehnte Staffel ist und somit ein Jubiläum ansteht, sind zudem außergewöhnliche neue Elemente geplant: etwa das Special "Der direkte Weg ins Finale", das direkt nach den sieben Vorrunden ausgestrahlt wird. Dort gilt die Spezialregel, dass nur gehangelt werden darf. Auch sollen viele Athleten vergangener Staffeln für das Jubiläum zurückkehren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
24.08.2025
3 min.
Stefan Raab plant neue Show - mit Elton
Stefan Raab kündigte eine neue RTL-Show an.
Stefan Raabs RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" blieb hinter den Erwartungen zurück und verschwand vom Bildschirm. Nun plant der Entertainer ein neues Format. Mit dabei: Weggefährte Elton.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
06.08.2025
2 min.
"Miss Merkel" ermittelt auf Kreuzfahrtschiff
Katharina Thalbach wird wieder zu "Miss Merkel". (Archivbild)
Katharina Thalbach ist wieder als Ex-Kanzlerin mit detektivischem Spürsinn unterwegs. RTL zeigt den neuen Krimi Anfang September im linearen TV.
Mehr Artikel