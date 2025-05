Frau am Strand von Bulldozer erfasst und getötet

Tragödie in Italien an der Adria: Ein Arbeiter will vormittags mit einer Planierraupe den Strand hübsch machen und erfasst dabei eine Frau tödlich. Viele Details sind derzeit noch unklar.

Cervia. Eine Frau ist am Strand von Cervia an der italienischen Adriaküste von einer Planierraupe erfasst und getötet worden. Medienberichten zufolge hielt sich die Frau am Vormittag nahe dem Wasser auf, als das schwere Fahrzeug rückwärts fuhr und sie überrollte. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Das Opfer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, ihre Identität war zunächst nicht abschließend geklärt.

Fahrer unter Schock

Der Unfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr am Strand von Pinarella di Cervia in der Provinz Ravenna (Region Emilia-Romagna). Die Planierraupe sei im Einsatz gewesen, um den Strand des Badeortes für die bevorstehende Saison hübsch zu machen. Der Vorfall soll sich nach Medienangaben vor den Augen mehrerer Badegäste abgespielt haben.

Demnach soll der Fahrer den Unfall bemerkt haben, ausgestiegen sein und - unter Schock - laut um Hilfe gerufen haben. Die Carabinieri, örtliche Polizei sowie die Hafenbehörde seien im Einsatz, um den genauen Hergang zu klären. (dpa)