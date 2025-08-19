Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist noch unklar. (Handout)
Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist noch unklar. (Handout) Bild: -/Kreispolizeibehörde Herford/dpa
Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist noch unklar. (Handout)
Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist noch unklar. (Handout) Bild: -/Kreispolizeibehörde Herford/dpa
Panorama
Frau entdeckt Riesen-Würgeschlange im heimischen Kompost
Was liegt denn da? Glücklicherweise hat eine 58-jährige Herforderin nicht nach dem aparten Muster in ihrem Komposthaufen gegriffen. Denn da ringelte sich exotischer Besuch.

Herford.

Eine 2,50 Meter lange Würgeschlange hat sich im Garten einer Frau in Herford (Nordrhein-Westfalen) gut getarnt im Komposthaufen versteckt. Nach erstem Anschein handle es sich bei der Riesenschlange tatsächlich um eine Boa Constrictor, teilte die Kreispolizeibehörde Herford mitteilte. Wie das auch Königsschlange genannte Tier in den Garten gelangen konnte, sei unklar. Der Ausreißer sei in artgerechte Verwahrung genommen worden. Die Polizei erbittet Hinweise auf die Herkunft des Tieres oder den Eigentümer. (dpa)

