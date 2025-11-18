Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Frau gibt versehentlich Katze im Paket auf
Ein leises Miauen sorgt in einer Bäckereifiliale für Aufregung: Wie eine Mitarbeiterin zur Retterin einer offenbar verschlafenen Katze wurde.

Nersingen.

Eine Frau hat in Bayern versehentlich ihre eigene Katze in einem Paket aufgegeben. Eine Mitarbeiterin in einer Bäckerei mit Paketannahme in Nersingen bei Ulm habe das Tier in einem verschlossenen Paket entdeckt und damit einen ungewöhnlichen Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei mit. Sie hörte demnach ein leises Miauen aus einem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte.

Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt und war darin eingeschlafen. Die Besitzerin habe das Paket verschlossen und gab es an der Packstation auf. Die Polizei öffnete das Paket. Das Tier blieb unverletzt und kam zurück zu seiner Besitzerin. (dpa)

