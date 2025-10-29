Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt. Bild: -/Bartłomiej Gorzkowski/Epicrates/dpa
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt. Bild: -/Bartłomiej Gorzkowski/Epicrates/dpa
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko. Bild: -/Karolina Badora /dpa
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt. Bild: -/Bartłomiej Gorzkowski/Epicrates/dpa
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt.
Diesen Gecko fand eine Frau aus Polen in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt. Bild: -/Bartłomiej Gorzkowski/Epicrates/dpa
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko. Bild: -/Karolina Badora /dpa
Panorama
Frau in Polen findet Gecko in Rucola-Packung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Salat, Bohnen, Mozzarella – und plötzlich ein lebender Gecko in der Schüssel! Wie "Mr. Bean" zum Star einer ungewöhnlichen Geschichte in Polen wurde.

Warschau.

Eine Frau in Polen hat in einer Packung Rucola-Salat aus dem Supermarkt einen lebenden Gecko gefunden. Beim Waschen des Salats sei er ihr zunächst nicht aufgefallen, erzählte die Besitzerin eines Pferdehofs in der Nähe von Lublin der Deutschen Presse-Agentur.

"Erst als ich den Rucola zu Bohnen, Zwiebeln und Mozzarella in die Schüssel getan hatte und den Salat anmachen wollte, sah ich plötzlich den kleinen Gecko." Erschreckt habe sie sich nicht: "Wir leben auf dem Land, da trifft man öfter wilde Tiere an."

Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko. Bild: -/Karolina Badora /dpa
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko.
Es handelt sich um einen jungen Mauergecko. Bild: -/Karolina Badora /dpa

Der Gecko kam in die Obhut der Stiftung Epicrates, die sich um aufgefundene exotische Tiere kümmert. "Es handelt sich um einen jungen Mauergecko", sagte Bartlomiej Gorzkowski von der Stiftung der Zeitung "Fakt". Die Art ist in den europäischen Küstenregionen des Mittelmeers verbreitet. Der Gecko sei stark unterkühlt gewesen, mittlerweile sei er in einem Terrarium untergebracht, es gehe ihm gut.

Spitzname "Mr. Bean"

Die kühlen Bedingungen hätten dem Kriechtier auf seiner langen Reise vermutlich das Leben gerettet, so Gorzkowski. "Ohne Wasser und Nahrung hätte er keine Chance gehabt. Weil er aber ein wechselwarmes Tier ist, haben die niedrigen Temperaturen seinen Stoffwechsel verlangsamt." Nur deshalb konnte der Gecko überleben. Einen Spitznamen hat er auch schon bekommen: "Mr. Bean" - weil er zwischen den Bohnen gefunden wurde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
12:13 Uhr
2 min.
Da scheiden sich Küchengeister: Hätten Sie Lauch so geputzt?
Bei der Frage, wie Lauch wirklich sauber wird, gehen die Meinungen auseinander.
Kaum ein Gemüse ist so schön würzig und so heimtückisch wie Lauch: Außen knackig, innen voller Sand. Damit es beim Essen nicht zwischen den Zähnen knirscht, ist Cleverness gefragt.
22.10.2025
2 min.
Angler in Polen fangen riesigen Wels
Zwei Angler in Polen haben einen fast drei Meter langen Wels gefangen. (Foto Handout)
Zwei Angler ziehen in Polen einen fast drei Meter langen Wels an Land – das könnte den bisherigen Rekord toppen. Nach dem Messen schwimmt der Monsterfisch nun wieder frei im Wasser.
Mehr Artikel