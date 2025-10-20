Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein maskierter Mann hat auf eine Frau eingestochen, als sie ihr Wohnhaus in Bremen verließ. Auch ihr Sohn wurde verletzt.
Ein maskierter Mann hat auf eine Frau eingestochen, als sie ihr Wohnhaus in Bremen verließ. Auch ihr Sohn wurde verletzt.
Frau mit Messerstichen getötet – Täter auf der Flucht
Ein maskierter Angreifer sticht auf eine Mutter ein, ihr Sohn kommt ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Was hat sich vor dem Wohnhaus in Bremen abgespielt?

Bremen.

Eine 30 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Bremen mit mehreren Messerstichen getötet worden. Nach Polizeiangaben stach ein maskierter Mann auf die Frau und ihren 12-jährigen Sohn ein, als sie ihr Wohnhaus im Bremer Stadtteil Obervieland verließen. Die Frau starb noch am Tatort. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Der Täter flüchtete anschließend. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen wollte sich auf Nachfrage "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht dazu äußern, ob sich Opfer und Täter kannten. Die Ermittler suchen nach Zeugen. (dpa)

