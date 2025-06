Frau nach Angriff erschossen - was wir wissen und was nicht

Dort, wo jedes Jahr das weltberühmte Oktoberfest stattfindet, ereignete sich am Abend Schlimmes: Eine Frau sticht auf Menschen ein, die Polizei schießt sie nieder. Nun stellen sich viele Fragen.

München.

Rund zwei Wochen nach der Messerattacke einer Frau auf Passanten in Hamburg gibt es nun einen ähnlichen Angriff in München. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt soll eine 30-Jährige auf Passanten eingestochen haben. Was wir wissen - und was nicht.