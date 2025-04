Frau nach Fund von totem Säugling festgenommen

Ein toter Säugling wird in Achim in Niedersachsen entdeckt. Nach der Obduktion geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus - und hat eine Verdächtige.

Achim.

Nach dem Fund eines toten Säuglings am Montag in Achim bei Bremen ist eine Frau festgenommen worden. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um die Mutter. Die Beamten gehen nach der Obduktion des Kindes von einem Tötungsdelikt aus. Die Frau soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Angehörige der Familie hatten den Leichnam des Neugeborenen am Montagnachmittag in der Wohnung der mutmaßlichen Mutter gefunden. Aufgrund der unklaren Todesumstände wurde die Obduktion angeordnet. Weitere Angaben machten die Beamten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht.

Am Dienstagvormittag war noch unklar, ob es sich um einen Unglücksfall oder eine Straftat handelte. Da eine Straftat nicht ausgeschlossen werden konnte, sammelten Beamte in der Wohnung bereits Spuren und Beweismittel. (dpa)