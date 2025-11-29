Frau und Baby tot aufgefunden – Vater tatverdächtig

Einsatzkräfte finden in einer Düsseldorfer Wohnung eine tote Frau und ihr totes Baby. Tatverdächtig ist der Vater des Kindes.

Düsseldorf. Einsatzkräfte haben in einer Wohnung in Düsseldorf eine Frau und ihr Baby tot entdeckt. Es bestehe der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Vater des Kindes die beiden getötet haben könnte, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Slowake sei schwer verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mordkommission ermittelt

Demnach waren Mutter und Kind am Samstagvormittag von der Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Oberbilk gefunden worden. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. "Hinweise auf vergangene Einsätze in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind nicht bekannt", hieß es.

Tatort mit Flatterband abgesperrt

Ermittler seien auch am Nachmittag noch vor Ort gewesen, um Spuren zu sichern, sagte eine Polizeisprecherin. Der Tatort wurde mit Flatterband abgesperrt. Weitere Angaben, etwa zum Tatgeschehen oder zu den beiden Opfern, machten die Ermittler zunächst nicht. (dpa)