Mann fährt in Gruppe - Ehefrau in Klinik, Tochter entlassen

Ein Mann fährt in Passau mit dem Auto fünf Menschen an, darunter seine Frau und seine kleine Tochter. Die Polizei vermutet einen Sorgerechtsstreit. Nun gibt es Neuigkeiten zu den Verletzten.

Passau.

Nach der Fahrt eines Mannes in eine Menschengruppe in Passau haben drei leicht Verletzte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Unter ihnen ist laut Polizei die fünfjährige Tochter des mutmaßlichen Täters. Die 40 Jahre alte Ehefrau des Mannes und eine 39-Jährige wurden demnach am Sonntag noch im Krankenhaus behandelt, jedoch bestehe keine Lebensgefahr. Bei den beiden anderen Verletzten handelt es sich um eine 18 und eine 52 Jahre alte Frau. Nicht bekannt ist, in welcher Beziehung sie zu der Familie stehen.