Frau und Kind angefahren - wegen Streit ums Sorgerecht?

Ein Mann fährt in Passau mit dem Auto seine Frau und seine kleine Tochter an. Die Polizei vermutet einen Sorgerechtsstreit als möglichen Hintergrund. Es gibt Neues von den Verletzten.

Passau.

Nach der Fahrt eines Mannes in eine Menschengruppe in Passau gibt es weitere Hinweise auf den möglichen Hintergrund. "Im Zusammenhang mit seiner Frau gab es in der Vergangenheit bereits Anlass für ein polizeiliches Tätigwerden", sagte ein Polizeisprecher.