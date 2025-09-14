Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein 69-Jähriger ist ohne Handy auf einem Autobahn-Parkplatz zurückgeblieben, die Polizei musste helfen. (Symbolbild)
Ein 69-Jähriger ist ohne Handy auf einem Autobahn-Parkplatz zurückgeblieben, die Polizei musste helfen. (Symbolbild) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Ein 69-Jähriger ist ohne Handy auf einem Autobahn-Parkplatz zurückgeblieben, die Polizei musste helfen. (Symbolbild)
Ein 69-Jähriger ist ohne Handy auf einem Autobahn-Parkplatz zurückgeblieben, die Polizei musste helfen. (Symbolbild) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Panorama
Frau vergisst Ehemann auf Autobahn-Parkplatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 69-Jähriger bleibt nach einer Toilettenpause ohne Handy auf einem Parkplatz an der A7 zurück, Ehefrau und Tochter fahren ohne ihn los. Wie geht es weiter?

Bispingen.

 Nach einer kurzen Rast auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 im niedersächsischen Heidekreis hat eine Frau versehentlich ihren Ehemann zurückgelassen. Sie fuhr mit der Tochter weiter, während der 69-Jährige zurückblieb, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach hatte die Familie am Samstag auf dem Parkplatz bei Bispingen gestoppt, der Ehemann musste auf die Toilette. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass die beiden Frauen ohne ihn weitergefahren waren. Der Mann hatte weder ein Handy noch Geld bei sich und kannte die Telefonnummern seiner Familie nicht. Ein Ehepaar brachte ihn zur Polizei nach Soltau. Dort gelang es zunächst nicht, Kontakt zur Ehefrau herzustellen. Erst über einen Versicherungsvertreter sowie Mitglieder des Karnevalsvereins im Heimatort Nordhausen im Südharz kam die Polizei an die Handynummer der Ehefrau. 

Die Frau hatte da bereits bemerkt, dass ihr Mann nicht mit im Auto saß, und war auf der Suche nach ihm. Nach mehr als zwei Stunden kam es laut Polizei dann zu einer "glücklichen Familienzusammenführung". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Biertische & Co: Stadt im Erzgebirge regelt Ausleihe ihres Mobiliars neu
Zur Ausleihe unter anderem von Biertischgarnituren hat die Stadt Eibenstock jetzt neue Regeln festgesetzt.
Es gab keine einheitlichen Regeln für die Ausleihe von Stapelstühlen, Bühne und Marktbuden. Das wurde jetzt vom Stadtrat Eibenstock geändert.
Heike Mann
14:00 Uhr
3 min.
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Elke Hussel
13.09.2025
3 min.
Trauer und Fragen nach Tod von Zwölfjährigem auf Parkplatz
Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall sind viele Fragen offen.
Warum fährt ein 18-Jähriger ein Kind mit dem Auto an? Nach dem Tod eines Zwölfjährigen auf einem Parkplatz in Niedernhall sind viele Fragen offen.
04.09.2025
1 min.
Fünfjähriger stirbt nach Unfall auf Parkplatz in Eberswalde
Der Junge starb im Krankenhaus. (Symbolbild)
Tragödie in Eberswalde: Ein Kind wird auf einem Supermarkt-Parkplatz von einem Auto erfasst. Was bisher über den Unfall bekannt ist.
Mehr Artikel