Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden.
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz.
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt.
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt. Bild: Sven Hoppe/dpa
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden.
In dem bei Spaziergängern beliebten Gebiet war die Tote gefunden worden. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz.
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt.
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt. Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Frauenleiche gefunden - Identität noch unklar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Wald bei München findet ein Spaziergänger die Leiche einer Frau. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus - doch viele Fragen sind noch offen.

Neuried.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei München haben bis zu 200 Polizisten das Gebiet durchkämmt. "150 bis 200 Kollegen, die mit Stöcken nach Beweismitteln suchen", seien im Einsatz, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn. 

Die Identität der Frau war zunächst weiter unklar. Es handle sich um eine Frau "mittleren Alters" zwischen 25 und 40 Jahren. "Wir haben bundesweit eine Abfrage gestartet und gleichen das mit Vermisstenfällen ab", sagte ein weiterer Sprecher der Münchner Polizei.

Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz.
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz.
Bis zu 200 Polizisten waren bei der Suchaktion im Einsatz. Bild: Sven Hoppe/dpa

"Aufgrund der Auffindesituation der Leiche können wir nicht ausschließen, dass es sich um ein Gewaltdelikt handelt", sagte Schelshorn. "Die Ermittlungen konzentrieren sich im Moment auf die Identifizierung der Leiche und der weiteren Tatumstände." Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung suchte die Umgebung ab. 

Polizei sucht Zeugen

An der Leiche und rund um den Tatort seien bereits zahlreiche Spuren gesichert worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tote noch nicht sehr lange an dem Schotterweg lag, an dem sie am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr von einem Spaziergänger gefunden worden war. 

Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Fund sind noch viele Fragen offen. Bild: Sven Hoppe/dpa

Sie sei auf einem "Trampelpfad nahe eines Kieswegs" entdeckt worden, sagte Schelshorn - in einem Waldgebiet, in dem viele Menschen unterwegs sind, sodass "es wohl nicht lange gedauert haben kann, bis die Leiche dort entdeckt wurde". "Wie die Dame dorthin kam, wie lange die Dame dort schon lag und wie die genauen Umstände ihres Todes sind, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen."

Die Ermittler suchen nach Zeugen. Sie fragen: Wer hat nahe des Forstwegs "Buchendorfer Geräumt" (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Tat stehen könnten? Wer Hinweise geben kann, ist gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt.
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt. Bild: Sven Hoppe/dpa
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt.
Das Waldgebiet bei München wurde durchkämmt. Bild: Sven Hoppe/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
18.11.2025
3 min.
Mordverdacht: Mutter und Tochter in Kühltruhen gefunden
Die Polizei hat in Österreich die Tötung einer Mutter und ihrer Tochter aufgeklärt.
Seit mehr als einem Jahr wurden eine Mutter und ihre kleine Tochter in Österreich vermisst. Jetzt sind ihre versteckten Leichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
06.11.2025
2 min.
Nach Fabians Tod Frau unter Mordverdacht in Haft
Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde eine Tatverdächtige in Haft genommen. (Symbolbild)
In Güstrow wurde der achtjährige Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Wochenlang quälte die Frage nach dem Täter oder der Täterin. Nun wurde eine Frau in Haft genommen.
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
Mehr Artikel