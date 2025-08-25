Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rund 130.000 Flaschenverschlüsse hat Frank Zeidler in den vergangenen Jahren verbaut.
Das Sammel- und Klebeprojekt begann vor rund 15 Jahren.
Damals pflegte Zeidler seine demenzkranke Mutter.
Kronkorken finden sich sogar an der Kleidung des Frührentners.
Nach dem Tod der Mutter klebt Zeidler jahrelang nicht.
Frührentner schmückt sein Haus mit 130.000 Kronkorken
Frank Zeidler hat sein Haus mit zahlreichen Kronkorken verziert. Sein ungewöhnliches Hobby beschert dem Nienburger viel Aufmerksamkeit – und vielleicht irgendwann den Eintrag in einem bekannten Buch.

Nienburg.

Kronkorken an den Wänden, auf dem Boden und sogar am Anzug: Frank Zeidler aus Nienburg hat sein Zuhause in ein bunt glitzerndes Reich aus Kronkorken verwandelt. Rund 130.000 Flaschenverschlüsse hat der Frührentner in den vergangenen Jahren verbaut – und ist damit nach eigenen Angaben längst auf Rekordkurs.

Projekt begann während der Pflege seiner Mutter

"Dass es mich beruhigt, das fasziniert mich da dran. Jeder einzelne Kronkorken, den ich klebe und dann sehe, wie er hinterher leuchtet", sagt der Nienburger. Sein Sammel- und Klebeprojekt begann 2010, als Zeidler seine demenzkranke Mutter pflegte. Um Ausgleich und Ruhe zu finden, griff er zum Kleber und brachte die ersten 2.000 Korken an die Wand.

"Drei Tage später bin ich reingekommen, da lagen 1.500 auf der Erde und 500 hingen auf Viertel vor sieben, weil es nicht gehalten hat", erinnert sich Zeidler. Inzwischen halten die bunten Verschlüsse an Decken, Böden und Wänden – und Besucher staunen regelmäßig über das glitzernde Gesamtwerk.

Auf Instagram will er als "Kronkorken Frank" auch Aufmerksamkeit auf das Thema Angehörigenpflege ziehen.
Auf Instagram will er als "Kronkorken Frank" auch Aufmerksamkeit auf das Thema Angehörigenpflege ziehen.
"Es gibt Tage, da bin ich hier sieben oder acht Stunden"

Von Rückschlägen wie diesem ließ sich der Sammler nicht entmutigen. Er klebte nicht nur die ersten 2.000 Kronkorken wieder an Ort und Stelle, sondern bis heute rund 128.000 weitere - vor allem im Keller. Pro Woche investiere er wohl 20 bis 25 Stunden Zeit in seine Leidenschaft, schätzt Nienburger. Sechs Jahre Pause macht er allerdings nach dem Tod seiner lange pflegebedürftigen Mutter. 

Der unter anderem auf der Plattform Instagram als "Kronkorken Frank" aktive Frührentner will mit seinem Klebeprojekt auch Aufmerksamkeit auf das Thema Angehörigenpflege ziehen: "Ich bin froh über jedes Pflegeheim und sozialen Dienst und was es alles gibt, aber wo wären wir in Deutschland ohne die Angehörigenpflege? Dann hätte unser Deutschland schon längst den Geist aufgegeben. Und diese Leute sollte man mal in den Vordergrund stellen."

Offizieller Weltrekord sei möglich

Neben seinem Anliegen für den guten Zweck könnte der Nienburger mit mehr als 130.000 Kronkorken nach eigener Einschätzung sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen: "Im Moment steht der Rekord bei 108.000, und da bin ich locker drüber." (dpa)

