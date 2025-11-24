Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Film "Das Kanu des Manitu" läuft seit Mitte August in den Kinos. (Archivbild)
Der Film "Das Kanu des Manitu" läuft seit Mitte August in den Kinos. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Film "Das Kanu des Manitu" läuft seit Mitte August in den Kinos. (Archivbild)
Der Film "Das Kanu des Manitu" läuft seit Mitte August in den Kinos. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Fünf Millionen Menschen sehen "Kanu des Manitu"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael "Bully" Herbigs Rückkehr in den Wilden Westen interessiert weiterhin das Kinopublikum. 15 Wochen nach dem Start knackt der Film an den Kinokassen die nächste Millionenmarke.

Berlin.

Michael "Bully" Herbig (57) hat mit seiner Komödie "Das Kanu des Manitu" die Fünf-Millionen-Zuschauermarke geknackt. "Yippie-Ya-Yeah! Wir sind überwältigt!", schreibt Regisseur und Schauspieler Herbig zu dem Erfolg rund drei Monate nach Kinostart auf Instagram. Constantin Film mit Sitz in München teilte mit, damit sei "Das Kanu des Manitu" der erfolgreichste Film des Jahres. Im gesamten deutschsprachigen Raum haben demnach bereits mehr als sechs Millionen Menschen die Komödie gesehen. 

Der Film ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001. In "Das Kanu des Manitu" feiern Abahachi (Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Sie geraten erneut in viele Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Auch Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch (Herbig), Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
10.11.2025
1 min.
Bambi für Michael "Bully" Herbig als Mutmacher
Michael Bully Herbig erhält beim Bambi den Ehrenpreis der Jury als Mutmacher. (Archivbild)
Michael "Bully" Herbig ist einer der ganz Großen der Comedy-Szene in Deutschland. Warum er nun einen Bambi erhält.
10:33 Uhr
4 min.
Hollywood-Star Udo Kier ist tot
Kier hat in mehr als 250 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. (Archivbild)
Stechender Blick aus grünen Augen, das war in Hollywood sein Markenzeichen. Nun starb der gebürtige Kölner im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien.
Christina Tscharnke, dpa
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
Mehr Artikel