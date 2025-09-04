Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Junge starb im Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Friso Gentsch/dpa
Der Junge starb im Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Friso Gentsch/dpa
Panorama
Fünfjähriger stirbt nach Unfall auf Parkplatz in Eberswalde
Tragödie in Eberswalde: Ein Kind wird auf einem Supermarkt-Parkplatz von einem Auto erfasst. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Eberswalde.

Ein fünfjähriger Junge ist im brandenburgischen Eberswalde nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind am Vormittag von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.

Bei der Fahrerin handelt es sich den Angaben nach um eine 59 Jahre alte Frau. Nach ersten Erkenntnissen geschah der Unfall beim Parken. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen wurde der Parkplatz zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa)

