Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Zur Gedenkfeier waren laut Innenministerium rund 1.500 Menschen gekommen.
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Zur Gedenkfeier waren laut Innenministerium rund 1.500 Menschen gekommen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der getötete Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.
Der getötete Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der Polizist war bei einem Einsatz erschossen worden.
Der Polizist war bei einem Einsatz erschossen worden. Bild: Uwe Anspach/dpa
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Zur Gedenkfeier waren laut Innenministerium rund 1.500 Menschen gekommen.
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Zur Gedenkfeier waren laut Innenministerium rund 1.500 Menschen gekommen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der getötete Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.
Der getötete Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Bild: Uwe Anspach/dpa
Der Polizist war bei einem Einsatz erschossen worden.
Der Polizist war bei einem Einsatz erschossen worden. Bild: Uwe Anspach/dpa
Panorama
"Für immer im Gedächtnis" - Trauer um getöteten Polizisten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer bewegenden Gedenkfeier erinnern Politiker und Polizei an den getöteten Polizisten Simon Bohr. Die lückenlose Aufklärung der Tat vom 21. August läuft weiter.

Saarbrücken.

Mit einem emotionalen Gedenken haben Politiker und Polizei an den vor gut zwei Wochen im saarländischen Völklingen getöteten Polizeibeamten erinnert. "Der unfassbare Tod von Simon Bohr bleibt für immer in unserem Gedächtnis", sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei der Gedenkfeier der Saar-Landesregierung in Saarbrücken.

"Auch ich bin wütend über ein Verbrechen, das sinnloser wohl kaum sein könnte." Die Tat müsse in der kommenden Zeit in allen Einzelheiten aufgearbeitet werden, sagte sie vor rund 1.500 Gästen, darunter Hunderte Polizisten. Das ganze Saarland sei immer noch fassungslos, dass der 34-Jährige "im Dienst für uns alle" ums Leben gebracht worden sei.

Trauer, Schmerz und Wut

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einer schrecklichen Tat und sinnloser Gewalt. "Wir empfinden große Trauer, wir empfinden tiefen Schmerz und einige von uns auch Wut." Er sei überzeugt: "Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten darf nur mit absoluter Härte des Rechtsstaats beantwortet werden." Das Risiko im Dienst dürfe nie "zu einer gesellschaftlich oder politisch tolerierten Gewalt gegen Polizisten" werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einer schrecklichen Tat.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einer schrecklichen Tat. Bild: Uwe Anspach/dpa
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einer schrecklichen Tat.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einer schrecklichen Tat. Bild: Uwe Anspach/dpa

Der Polizeioberkommissar war am 21. August in Völklingen erschossen worden, als er versuchte, einen mutmaßlichen Tankstellenräuber zu fassen. Dieser 18-Jährige soll die Schüsse aus einer Dienstwaffe abgefeuert haben, die er zuvor einem Kollegen von Bohr entrissen haben soll. Der mutmaßliche Schütze sitzt unter anderem wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Tat sorgte deutschlandweit für Entsetzen

Dobrindt sagte, man müsse "leider erneut erleben, wie wenig vorhanden die Hemmschwelle ist, auch mit roher Gewalt gegen diejenigen vorzugehen, die den Schutz unseres Staates und unserer Bürger gewährleisten". Polizisten täten mehr als andere für Schutz und Sicherheit: "Leider hat man zu oft das Gefühl, dass man Teile unserer Gesellschaft immer wieder daran erinnern muss." Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Der Tod von Bohr zeige auch, dass absolute Sicherheit nicht möglich sei, sagte Rehlinger. "Gewalt und Kriminalität, Hass und Diffamierung treiben unsere Gesellschaft auseinander." Man dürfe nicht nachlassen, für gegenseitigen Respekt zu werben. "Unser heutiges Gedenken ist getragen vom Respekt und der Anerkennung für jeden einzelnen Polizisten und jede einzelne Polizistin, die für uns Dienst tut, und auch für alle anderen Blaulicht-Dienste."

Die lückenlose Aufarbeitung der Tat werde fortgesetzt, versprach der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD).
Die lückenlose Aufarbeitung der Tat werde fortgesetzt, versprach der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD). Bild: Uwe Anspach/dpa
Die lückenlose Aufarbeitung der Tat werde fortgesetzt, versprach der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD).
Die lückenlose Aufarbeitung der Tat werde fortgesetzt, versprach der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD). Bild: Uwe Anspach/dpa

Die Frage nach dem Warum werde unbeantwortet bleiben, weil diese Tat so sinnlos war, sagte der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD). Simon Bohr sei geliebt und geachtet gewesen. Er habe stets auf Ausgleich und Menschlichkeit im Miteinander gesetzt, Toleranz sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen. Die lückenlose Aufklärung und Aufarbeitung der Geschehnisse vom 21. August gehe weiter, sagte der Minister. 

Der Polizeibeamte war am Samstag in seiner Heimatgemeinde Saarlouis unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. Zur Gedenkfeier kamen auch die Innenminister aus Rheinland-Pfalz, Michael Ebling (SPD), und Léon Gloden aus Luxemburg. 

Die Leiterin der saarländischen Landespolizeidirektion, Natalie Grandjean, sagte an Bohr gerichtet: "Du bist einer von uns. Wir werden dich nie vergessen." 

Der Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Der katholische Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim sagte, die Witwe hätte gerne einen Brief geschrieben, den er bei der Gedenkfeier für sie verlesen hätte. Aber: "Es fehlen ihr die Worte", sagte er. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
2 min.
"Wir trauern": Bundesweites Gedenken an getöteten Polizisten
Das saarländische Innenministerium hatte die Polizeibehörden der anderen Länder und des Bundes eingeladen, sich der Gedenkminute anzuschließen. Hier zahlreiche Beamte vor dem Polizeipräsidium in Hamburg.
Von Berlin bis Bayern: An vielen Orten haben Menschen des Polizeibeamten gedacht, der im Saarland im Einsatz erschossen wurde. Das Mitgefühl gilt besonders seiner Familie.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
30.08.2025
4 min.
Tiefe Trauer im Saarland - Abschied von getötetem Polizisten
Andächtig zog der Trauermarsch durch Saarlouis
Ein Polizist wird vor gut einer Woche im Dienst erschossen. Familie, Freunde und Kollegen geben ihm das letzte Geleit. Die Anteilnahme ist groß.
Birgit Reichert, dpa
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel