Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach der Sichtung eines silbernen Autos hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. (Archivbild)
Nach der Sichtung eines silbernen Autos hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. (Archivbild) Bild: Christian Lademann/dpa
Nach der Sichtung eines silbernen Autos hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. (Archivbild)
Nach der Sichtung eines silbernen Autos hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. (Archivbild) Bild: Christian Lademann/dpa
Panorama
Fund abgetrennter Hände auf A45 - Weiter Suche nach Frau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Baby wird ausgesetzt, in der Nacht darauf werden die abgetrennten Hände seiner Mutter gefunden. Die Polizei sucht weiter nach der Frau. Gibt es nun eine erste heiße Spur?

Olpe/Waldsolms.

Knapp eine Woche nach dem Fund zweier abgetrennter Frauenhände auf einer Autobahn im Sauerland sucht die Polizei weiter vergeblich nach einer 32-jährigen Frau. Ihr drei Monate altes Baby war unverletzt vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden. Man hoffe nun auf Hinweise von Zeugen, die am vergangenen Sonntag einen silbernen Wagen in der Nähe des Klosters gesehen haben, berichtete die Polizei in Hagen.

Ein Polizeisprecher sagte, die Mordkommission sei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Im Rahmen der Ermittlungen sei bekanntgeworden, dass ein silbernes Auto mit Bonner Kennzeichen am Abend in der Nähe des Klosters gewendet habe. "Wir wollen wissen, wer darin saß und ob die Person oder die Personen womöglich mit dem Fall im Zusammenhang stehen", sagte der Polizeisprecher auf Anfrage. 

Mutter stammt aus Flüchtlingsheim 

Ob die Frau noch lebe, sei nicht bekannt, hieß es bei der Polizei. In der Nacht zum vergangenen Montag waren ihre Hände auf der Fahrbahn der A45 bei Olpe im Sauerland entdeckt worden. Die 32-Jährige stammt aus Eritrea und war zuletzt mit ihrem Säugling in einer Unterkunft für Asylbewerber in Bonn gemeldet. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen wird nach dem Vater des Kindes polizeilich gefahndet. 

Auch zu dem Fund seien Zeugen aufgefordert, verdächtige Beobachtungen im Bereich der A45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg zu melden. Zwischen dem Fundort der abgetrennten Hände und dem Kloster, vor dem das Baby im Kinderwagen ausgesetzt wurde, liegt eine Fahrtstrecke von rund 90 Kilometern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
18.11.2025
2 min.
Mysteriöser Fall: Baby ausgesetzt, Hände der Mutter gefunden
Das Baby war den Angaben zufolge vor einem Kloster in Waldsolms gefunden worden.
Ein Baby wird vor einem Kloster abgesetzt, in der Nacht darauf findet die Polizei die abgetrennten Hände seiner Mutter. Doch die Frau selbst bleibt verschwunden. Das ist zum rätselhaften Fall bekannt.
18.11.2025
2 min.
Säugling lebend aus Toilettenspülkasten in Bangkok gerettet
Die beiden Säuglinge waren am vergangenen Wochenende entdeckt worden. (Symbolbild)
Leise Schreie aus dem Toilettenkasten: In Bangkok überlebt ein Baby nur knapp. Die Polizei sucht jetzt nach der Mutter. Kurz zuvor wird ein anderes Neugeborenes tot entdeckt - in einem Müllcontainer.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel