Gabriel Kelly tanzt bei "Let's Dance" in die erste Reihe

Die RTL-Show "Let's Dance" ist in die 17. Staffel gestartet. Zu den 14 neuen Promi-Kandidaten gehört auch Kelly-Spross Gabriel, der sich zum Auftakt in den Favoritenkreis tanzt.

Köln.

Musiker Gabriel Kelly hat in der RTL-Show "Let's Dance" mit seinem Bewegungstalent überzeugt und sich in den Kreis der Favoriten getanzt. Der 22 Jahre alte Sohn von Musiker Angelo Kelly - bekannt durch die Familien-Band The Kelly Family ("An Angel") - überzeugte zum Start der 17. Staffel des Formats mit einem ebenso eleganten wie selbstbewusst vorgetragenen Wiener Walzer. Der Lohn waren 18 Punkte der Jury - die höchste Wertung des ganzen Abends. Da offenbar auch die Zuschauer angetan waren und genügend Stimmen abgaben, sicherte sich Kelly so das sogenannte Direktticket. Damit kann er in der nächsten Folge von "Let's Dance" nicht ausscheiden.