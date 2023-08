Gal Gadot profitiert bei Filmarbeiten von Armeezeit

Berlin.

"Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot profitiert nach eigenen Angaben bei ihrer Arbeit am Filmset von der Zeit in der israelischen Armee. "Wenn mir diese Zeit bei der Armee etwas für die Filmarbeit mitgegeben hat, dann sicher Disziplin und die Fähigkeit, gut in einer Gruppe zu arbeiten und mich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen", sagte die 38-Jährige der "Welt am Sonntag". "Hilfreicher für die Actionszenen waren da schon eher meine Erfahrungen, die ich als Tänzerin sammeln konnte."