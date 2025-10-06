Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.
Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Bild: René Priebe/dpa
Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.
Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Bild: René Priebe/dpa
Panorama
Gebäude stürzt nach Explosion ein - Zwei Verletzte
Feuerwehr und Rettungskräfte im Großeinsatz: Nach einer Explosion stürzt ein Gebäude im Landkreis Karlsruhe ein. Ein Mann wird aus den Trümmern gerettet. Es ist nicht der einzige Verletzte.

Ubstadt-Weiher.

Nach einer Explosion ist ein Gebäude in der Gemeinde Ubstadt-Weiher im Norden von Baden-Württemberg eingestürzt. Ein 77-Jähriger wurde nach Angaben der Feuerwehr schwerst verletzt aus den Trümmern geborgen. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann in eine Spezialklinik geflogen, sagte ein Sprecher. Er habe Brandverletzungen erlitten.

Zudem sei seine 80 Jahre alte Ehefrau leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine Streifenbesatzung habe sie aus dem Gebäude ins Freie gebracht. Rettungskräfte fuhren die Frau nach Angaben des Feuerwehrsprechers ebenfalls in ein Krankenhaus. 

Weitere Gebäude beschädigt

Die Ursache für die Explosion kurz nach 11.00 Uhr war zunächst unklar. Sie ereignete sich nach ersten Erkenntnissen im Nebengebäude eines Wohnhauses. Darin seien eine Waschküche und eine Garage untergebracht, sagte der Sprecher. Er sprach von einem Gehöft. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich laut Polizei nur die beiden Eheleute im Inneren des Gebäudes.

Auch andere Häuser in der Straße seien beschädigt worden, schilderte der Feuerwehrsprecher. "Die Explosionsdruckwelle beschädigte mehrere Fensterscheiben in der direkten Nachbarschaft", teilte die Polizei mit. Sachverständige seien vor Ort, um mögliche Einsturzgefahren einzuschätzen, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Die Schadenshöhe war noch nicht absehbar.

Keine Gefahr für Bevölkerung 

Die Polizei sperrte die Straße wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten vollständig. "Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung kann derzeit ausgeschlossen werden", hieß es. 

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Auch die Drohnenstaffel der Feuerwehr sei gerufen worden, um sich mit Hilfe der Technik einen besseren Überblick verschaffen zu können, sagte der Sprecher. 

Ubstadt-Weiher liegt im Landkreis Karlsruhe. Rund 13.400 Menschen lebten dort Stand Ende August. Ein Stromausfall in der Gemeinde hatte nach Angaben des Feuerwehrsprechers nichts mit dem Vorfall zu tun. (dpa)

