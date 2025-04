Gefängnisprojekt mit Herz: Häftlinge pflegen kranke Hühner

Freilaufende Hühner und inhaftierte Männer: Gefangene in der JVA kümmern sich um geschundenes Federvieh. Das kann emotional werden, auch "gestandene Straftäter" verdrücken mal ein Tränchen.

Castrop-Rauxel. Hühner sausen übers JVA-Gelände. Freilaufend, aber eingezäunt. Betreut, gehegt und gepflegt von mehreren inhaftierten Männern. Die Mission der Gefangenen: Leben retten, junges Federvieh aufpäppeln, das schon so gut wie auf dem Weg zum Schlachter war. Aktuell kümmern sich vor allem Ryan (23), Manuel (35) und Marco (42) um die vielen Hühner und um zwei Hähne. Wenn mal ein Tier ausbricht, fangen die Häftlinge es ein. Im offenen Vollzug in Castrop-Rauxel gehen sie engagiert zur Sache.

"Auch der gestandene, muskulöse Straftäter drückt schon mal ein Tränchen ab, wenn die kranken, leidenden Hühner bei uns ankommen", beobachtet die JVA-Bedienstete und Projektleiterin Anika Schäfer. Schon viele Insassen haben die Tiere seit Projektstart vor zehn Jahren "mit Leidenschaft" gefüttert, ihnen ein sauberes Zuhause organisiert, das Areal in Schuss gehalten. Der Job sei beliebt, die Warteliste für den weniger kontrollierten Bereich lang.

In einigen Bundesländern wie in Berlin oder Baden-Württemberg arbeitet das ein oder andere Gefängnis mit Tieren. Beim Federvieh ist Nordrhein-Westfalen ganz vorn. An fünf Standorten in NRW laufen Knasthuhn-Projekte, die meisten Tiere - mehr als 90 - gibt es in der JVA Castrop-Rauxel.

Mager und krank kommen sie in der JVA an - und werden dann gut genährt, gepflegt und aufgepäppelt Bild: Christoph Reichwein/dpa Mager und krank kommen sie in der JVA an - und werden dann gut genährt, gepflegt und aufgepäppelt Bild: Christoph Reichwein/dpa

Gut für Ruhe und einen freien Kopf

Ryan hatte draußen null Bezug zu Hühnern. "Aber ich liebe Tiere und unter den gegebenen Umständen ist es der perfekte Job für mich", erzählt der seit gut zwei Monaten Inhaftierte. Um 06.40 Uhr geht’s los: Futter verteilen, Wasser austauschen. "Alle ein, zwei Wochen säubern wir die Ställe, nicht allzu oft, das haben die Hühner nicht gern." Auch Streicheleinheiten fallen ab.

Ryan sitzt eine hohe Geldstrafe wegen Falschaussage vor Gericht ab, wie er sagt. Bis es im Mai wieder raus geht, will der 23-Jährige bei den Hühnern bleiben. "Es ist gut, um auch einfach mal etwas Ruhe zu haben, den Kopf freizubekommen." Hahn Rio ist ihm ans Herz gewachsen, aber zu allen hat er inzwischen einen Draht. "Die weißen Hühner nennen wir Bella, die sind etwas frecher." Die braunen und schwarzen Exemplare heißen allesamt Frieda.

Ein kleinerer und ein größerer Stall gehören zur Hühner-Anlage mit großem Außenareal Bild: Christoph Reichwein/dpa Ein kleinerer und ein größerer Stall gehören zur Hühner-Anlage mit großem Außenareal Bild: Christoph Reichwein/dpa

Für Manuel sind glückliche Hühner eine schöne Bestätigung

Mithäftling Manuel hat gerade ein kleines braunes Ei "geerntet". Der 35-Jährige muss - wegen Betrugs - noch bis Dezember einsitzen. "Es ist immer schön, mit den Tieren zu arbeiten." Die Tage sind lang, manchmal kommt er auch nur, um zwischen den gackernden Hühnern zu sitzen, runterzukommen. "Man fragt sich schon am Anfang: Macht man das wohl alles richtig hier, man hat ja eine Verantwortung. Aber die Hühner fühlen sich wohl, das merkt man und das ist eine schöne Bestätigung."

Auch handwerklicher und körperlicher Einsatz gehören dazu: Pflastern, Stall ausbessern, Zaun bauen. Für Gartenbauer und Mechaniker Manuel willkommen. "Wenn ich abends aufs Zimmer gehe, habe ich mein Tagesziel erreicht."

Kann gewinnbringend für beide Seiten sein

Auf dem Gefängnisareal können sich die rund 350 Häftlinge frei bewegen, sie arbeiten in Küche, Schlosserei oder Schreinerei. Einige dürfen nach Sicherheitsüberprüfung stundenweise raus - etwa für Jobs außerhalb der JVA in der Ruhrgebietsstadt. Der offene Vollzug soll auf den Alltag nach der Entlassung vorbereiten, wie JVA-Sprecher Marc Marin schildert.

Der Hühnerstall funktioniere gewinnbringend für alle Beteiligten, berichtet er. Die Tätigkeit sei sinnstiftend, erfordere Planung und Organisation. Es sei belegt, dass der Umgang mit Tieren Aggressionen abbauen könne. Im JVA-Hühnerstall kommen gut 200 Eier pro Woche zusammen, werden an Bedienstete verkauft.

Das Projekt wird zehn Jahre alt - die Zahl der Hühner wächst und wächst Bild: Christoph Reichwein/dpa Das Projekt wird zehn Jahre alt - die Zahl der Hühner wächst und wächst Bild: Christoph Reichwein/dpa

Der Hühner-Job passt nicht zu allen Gefangenen

"Man muss ein gutes Händchen für Tiere haben, zuverlässig sein und anpacken können", erläutert Anika Schäfer. Gerne nehme man Häftlinge mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen, für die eine Arbeit in den Werkstätten nicht zu schaffen sei. Im Sommer kommen weitere bis zu 50 Hühner. Ein vierter JVA-Insasse wird gerade eingearbeitet.

Worum geht es bei Hühnern hinter Gefängnismauern?

Die Arbeit mit den Hühnern bringt bei Inhaftierten manchmal "sehr feinfühlige und empathische" Seiten zum Vorschein, wie das NRW-Justizministerium betont. Auch sehr verschlossene Gefangene blühten oft auf. Es gebe ein Plus bei sozialer Kompetenz, Stressresistenz oder auch Selbstwertgefühl.

Auch handwerkliche Tätigkeiten gehören zur Hühner-Hege Bild: Christoph Reichwein/dpa Auch handwerkliche Tätigkeiten gehören zur Hühner-Hege Bild: Christoph Reichwein/dpa

Häftling Marco (42) rückt gerade dem Lehmboden zu Leibe - neben ihm verfolgen das neugierige Hühner auch vom Schubkarrenrand aus. "Ich bin zu 80 Prozent schwerbehindert und habe gedacht, mir mein Leben mit mehreren Betrugssachen leichter finanzieren zu können." Er bereue das. "Die Arbeit mit den Hühnern ist kreativ und macht mir viel Spaß. Wenn ich wieder draußen bin, sehe ich einige Möglichkeiten, vielleicht im Tierheim oder im Zoohandel." (dpa)