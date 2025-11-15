Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schauspieler Tom Beck sucht nach seinem gestohlenen Fahrrad. (Archivbild)
Schauspieler Tom Beck sucht nach seinem gestohlenen Fahrrad. (Archivbild)
Geklaut - Tom Beck sucht sein Mountainbike
München, Köln, Berlin. Jahrelang ist das Rad sein treuer Begleiter. Doch in der Hauptstadt ist Endstation. Oder führt der emotionale Aufruf des Schauspielers Tom Beck zu einem Happy End?

Berlin.

Schauspieler Tom Beck ist in Berlin sein geliebtes Mountainbike gestohlen worden. "Mein Fahrrad ist weg. Ich bin sehr traurig", sagte der frühere "Alarm für Cobra 11"-Darsteller in einer Instagram-Story. 

Der 47-Jährige schwankt zwischen Resignation und Hoffnung: Er glaube nicht, dass das Rad wieder auftauche, meint er zunächst. Sagt dann aber: "Vielleicht wollte derjenige ja nur eine kleine Spritztour machen." Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Beck bat Berlinerinnen und Berliner, die Augen offenzuhalten und sich zu melden, falls sie "dieses sehr auffällige neongrüne Bike" irgendwo sehen. 

32 Jahre habe ihn das Mountainbike, das er Ostern 1993 von seinen Eltern geschenkt bekommen habe, "fast unfallfrei durch die Lande gebracht", schrieb Beck bei Instagram. Das Rad habe längere Aufenthalte in München, Köln und acht Jahre Berlin überstanden - bis jetzt. 

Den Schauspieler ereilt damit eine Erfahrung, wie sie täglich viele Radeigentümer in Berlin machen. Im vergangenen Jahr wurden laut Polizei rund 24.000 Fahrraddiebstähle erfasst. Die wenigsten Besitzer erhalten ihre Räder zurück, die Aufklärungsquote ist gering. (dpa)

