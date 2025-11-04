Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der wohl älteste Deutsche ist gestorben. (Symbolbild)
Der wohl älteste Deutsche ist gestorben. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Panorama
Gemeinde: Wohl ältester Mann Deutschlands gestorben
Vom Kaiser bis zur Digitalisierung: Karl Haidle aus Schwaben hat in 110 Jahren so einiges miterlebt. Nun ist der wohl älteste Mann Deutschlands gestorben.

Kernen im Remstal.

Der wohl älteste Mann in Deutschland ist im Alter von 110 Jahren in Baden-Württemberg gestorben. Karl Haidle sei in der Nacht zum Samstag friedlich eingeschlafen, teilte die Gemeinde Kernen im Remstal bei Stuttgart unter Berufung auf die Familie mit. Mit ihm verliere man einen außergewöhnlichen Mitbürger. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Geboren am 2. September 1915 erlebte Haidle den Angaben zufolge die großen Umbrüche des 20. Jahrhunderts – von der Kaiserzeit über beide Weltkriege, den Kalten Krieg und den Mauerfall bis ins digitale Zeitalter. Nach seiner Ausbildung zum Mechaniker und dem Kriegsdienst sei er 1948 in seine Heimat Stetten - heute ein Teilort von Kernen - zurückgekehrt. Dort übernahm Haidle den elterlichen Betrieb und widmete sich seiner Familie und der Landwirtschaft.

Karl Haidle sitzt an seinem 104. Geburtstag an einem Tisch und liest Zeitung.
Karl Haidle sitzt an seinem 104. Geburtstag an einem Tisch und liest Zeitung. Bild: Sebastian Striebich/ZVW/dpa
Bis ins hohe Alter blieb Haidle aktiv: Noch mit fast 100 Jahren war er demnach im Ort unterwegs, arbeite in seinem Weinberg und interessierte sich täglich für das Geschehen in Gemeinde und Welt. "Seine Tatkraft, seine Bescheidenheit und sein trockener Humor blieben vielen in Erinnerung."

"Für viele von uns war er ein Vorbild"

Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch teilte mit: "Karl Haidle war ein Mensch, der uns mit seiner Herzlichkeit und Bodenständigkeit berührt hat" Er habe in seinem langen Leben viel gesehen und vieles getragen - ohne Bitterkeit, aber mit großem Respekt vor dem Leben. "Für viele von uns war er ein Vorbild an Besonnenheit und Wertschätzung."

Erst kürzlich gab es Berichte darüber, dass Haidle der älteste lebende Mann in Deutschland ist. Das hatte Thomas Breining vom Universitätsklinikum in Ulm unter anderem dem "Zeitungsverlag Waiblingen" bestätigt. Breining ist auch für die Gerontologische Forschungsgruppe in Deutschland tätig. Die internationale Einrichtung prüft und bestätigt das Alter sogenannter Supercentenarians, also Menschen, die 110 Jahre oder älter sind.

Immer mehr Hundertjährige

Älteste in Deutschland geborene Frau ist demnach die in den USA lebende Ilse Meingast. Sie ist 113 Jahre alt. Über die aktuell ältesten Menschen, die in Deutschland leben, lagen bei der Forschungsgruppe zunächst keine weiteren Informationen vor.

Zunehmend wird aber die Gruppe der Menschen größer, die älter werden als 100 Jahre. Zum Jahresende 2024 lebten in Deutschland rund 17.900 mindestens Hundertjährige. Das sind 24 Prozent mehr als im Jahr 2011, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 

Und auch in Haidles Heimat Baden-Württemberg steigt die Zahl: Nach den Daten des Statistischen Landesamtes lebten am Ende des vergangenen Jahres 2.253 Menschen im Südwesten, die 100 Jahre und älter waren, 30 Jahre zuvor waren es 750 Personen. (dpa)

