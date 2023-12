George Clooney drehte seinen neuen Film vom Krankenbett aus

Eine Corona-Infektion hat den Hollywoodstar im vergagenen Jahr ans Bett gefesselt. Nun verrät Cloney: Die Regie von "The Boys in the Boat" leitete er vom Bett aus weiter.

Berlin. Hollywoodstar George Clooney ist bei den Dreharbeiten an seinem Film "The Boys in the Boat" nach eigenen Worten an Covid erkrankt und hat die Arbeiten aus der Ferne fortgesetzt. "Ich war wirklich krank", sagte der 62-Jährige dem US-Magazin "People". Es sei seine erste Infektion mit dem Coronavirus gewesen.

Der Film wurde laut "People" im Jahr 2022 gedreht, Clooney führte Regie. Nach der Infektion leitete er die Arbeiten demnach vom Schlafzimmer aus weiter an - zum Glück nicht sehr lang: "Wir mussten das nur eine Woche lang tun", sagte Clooney weiter. Die Buchverfilmung des Historienromans von Daniel James Brown soll an Weihnachten in die US-Kinos kommen. (dpa)