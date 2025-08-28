Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trotz Krankheit mit guter Laune: George Clooney.
Amal und George Clooney vor der Premiere von "Jay Kelly".
Adam Sandler hat seine Familie mit nach Venedig gebracht.
George Clooney spielt die Hauptrolle im Wettbewerbsfilm "Jay Kelly".
George Clooney am Mittwoch bei der Ankunft im Wassertaxi.
Adam Sandler spielt in "Jay Kelly" an der Seite von Clooney.
Panorama
George Clooney trotz Krankheit auf dem roten Teppich
Wegen einer Nebenhöhlenentzündung fällt der Hollywood-Star bei der Pressekonferenz seines Films aus - doch am Abend zeigt sich George Clooney vor kreischenden Fans in Venedig.

Venedig.

Eine Nebenhöhlenentzündung macht George Clooney zu schaffen - doch trotz Krankheit hat sich der 64-Jährige am Abend auf dem roten Teppich in Venedig gezeigt. Mit seiner Frau Amal schritt er händchenhaltend an kreischenden Fans vorbei, gab zahlreiche Autogramme und machte Selfies.

"Wie fühlen Sie sich?" - "Krank"

Zuvor hatte er krankheitsbedingt nicht an der Pressekonferenz zu seinem Film "Jay Kelly" teilgenommen. "Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen", teilte sein Management auf dpa-Anfrage mit. Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen.

"Wie fühlen Sie sich?", fragte Festivaldirektor Alberto Barbera Clooney auf dem Teppich. "Krank", antwortete dieser. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, mit strahlendem Lächeln mit Fotografen, Fans und seinen Schauspielkollegen zu interagieren. Adam Sandler und Laura Dern spielen in dem Wettbewerbsfilm von Noah Baumbach weitere Hauptrollen.

Küsse auf dem roten Teppich: George Clooney mit seiner Frau Amal.
Küsse auf dem roten Teppich: George Clooney mit seiner Frau Amal.
Clooney "am Boden zerstört"

"Auch Filmstars werden krank", hatte Sandler am Nachmittag gesagt. Clooney sei "am Boden zerstört, dass er nicht hier sein kann", sagte Dern auf der Pressekonferenz.

Der US-Amerikaner war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe.

Regisseur Noah Baumbach erzählt in "Jay Kelly" von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. In einer Nebenrolle ist der deutsche Schauspiel-Star Lars Eidinger zu sehen.

Stone und Lanthimos nach Venedig-Siegeszug zurück

Kurz vorher hatte Oscar-Preisträgerin Emma Stone für Hollywood-Glamour in Venedig gesorgt. Sie ist Hauptdarstellerin in "Bugonia", dem neuen Film von Giorgos Lanthimos. Der griechische Regisseur hatte 2023 mit "Poor Things" Venedig in seinen Bann gezogen und den Hauptpreis gewonnen.

Stone verkörpert im Wettbewerbsfilm "Bugonia" an der Seite von Jesse Plemons eine Unternehmenschefin, die von Verschwörungstheoretikern gekidnappt wird.

Emma Stone sorgte für Hollywood-Glamour in Venedig.
Emma Stone sorgte für Hollywood-Glamour in Venedig.
Eröffnet wurde die 82. Auflage des Festivals vom neuen Film des Regisseurs Paolo Sorrentino. 21 Filme konkurrieren dieses Mal um den Goldenen Löwen. (dpa)

