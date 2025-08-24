Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit 260 km/h und dem Handy in der Hand ist ein italienischer Manager über eine deutsche Autobahn gerast. (Foto: Archiv)
Mit 260 km/h und dem Handy in der Hand ist ein italienischer Manager über eine deutsche Autobahn gerast. (Foto: Archiv) Bild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Mit 260 km/h und dem Handy in der Hand ist ein italienischer Manager über eine deutsche Autobahn gerast. (Foto: Archiv)
Mit 260 km/h und dem Handy in der Hand ist ein italienischer Manager über eine deutsche Autobahn gerast. (Foto: Archiv) Bild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Panorama
Geschäftsmann rast mit Handy bei 260 über die Autobahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf deutschen Strecken ohne Tempolimit drücken ausländische Autofahrer manchmal sehr aufs Gas. Jetzt hat ein Italiener seine Fahrt auch noch mit dem Handy gefilmt. Das gibt Ärger.

Rom.

Mit dem Handy in der Hand ist ein italienischer Geschäftsmann mit 260 Stundenkilometern in seinem SUV über eine deutsche Autobahn gerast. Der 48-Jährige aus Norditalien hat nun Ärger, weil er seine Fahrt auch noch filmte und dann ins Internet stellte. Die Opposition in der Stadt Lodi bei Mailand fordert, den Geschäftsführer eines lokalen Wasserversorgers zu entlassen, weil er durch sein "gefährliches Verhalten" jugendliche Autofahrer zur Raserei verführe.

Der Manager rechtfertigte sich damit, dass es auf der Strecke kein Tempolimit gegeben habe. "Ich war am 15. August auf einer deutschen Autobahn. Dort gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen", wurde er von italienischen Zeitungen zitiert. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich die Tachonadel immer schneller auf die 260 zubewegt. Dem Geschäftsmann zufolge entstand die Aufnahme in der Nähe von Stuttgart. Auf seinen Konten bei Facebook und Instagram hat er den Film in der Zwischenzeit wieder gelöscht.

In Deutschland wird ein Bußgeld von 100 Euro aufwärts fällig, wenn man sich am Steuer mit dem Handy in der Hand erwischen lässt. Zudem gibt es Punkte. Werden andere gefährdet, kann es auch auf ein vorübergehendes Fahrverbot hinauslaufen. In Italien ist es ebenfalls verboten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
13.08.2025
2 min.
Italien: Ausweisdaten von Zehntausenden Urlaubern geklaut
Aus Hotels in Venedig und anderen italienischen Städten wurden die Daten von Ausweisdokumenten geklaut. (Foto: Archiv)
In Italien dringt eine Hackergruppe in die Buchungssysteme von Hotels ein. Jetzt kursieren die Daten von Gästen im Darknet. Betroffen ist auch ein Hotel auf Mallorca.
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
07.08.2025
2 min.
Fast 25.000 Temposünder auf Autobahnen müssen Bußgeld zahlen
Auf Sachsens Autobahnen sind Geschwindigkeitsübertretungen nicht selten. (Symbolbild)
Einige Autofahrer geben auf der Autobahn gerne Gas, ohne aufs Tempolimit zu gucken. Die Zahl der Bußgeldbescheide gegen Temposünder bleibt in Sachsen auf hohem Niveau.
Mehr Artikel