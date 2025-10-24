Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Ehepaar habe seit Jahren dieselben Zahlen getippt. (Symbolbild)
Das Ehepaar habe seit Jahren dieselben Zahlen getippt. (Symbolbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa
Panorama
Gewinner melden sich: Wer hat 69 Millionen Euro gewonnen?
Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet gewinnt mehr als 69 Millionen Euro im Eurojackpot. Was sie mit dem plötzlichen Glück vorhaben und wie sie reagierten.

Wiesbaden.

Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet hat den mit rund 69 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Rund eine Woche nach der Ziehung meldete sich das Paar mittleren Alters in der Lotto Hessen Zentrale in Wiesbaden, teilte das Unternehmen mit. "Wir spielen schon seit Jahren die gleichen Zahlen, immer freitags beim Eurojackpot", sagte der Ehemann laut der Mitteilung. Bei der Ziehung am 17. Oktober sei ihm direkt klar gewesen: "Wir haben sie!"

So richtig habe das Ehepaar an den Millionengewinn jedoch zunächst nicht geglaubt. Der Jackpot war mit exakt 69.169.588,10 Euro gefüllt. Der Freitagskrimi im Fernsehen sei dann erst einmal ausgefallen: "Wir hatten den Krimi ja sozusagen daheim", sagte die Ehefrau laut Mitteilung. Sie müssten sich nun zunächst genau überlegen, ob sie weiteren Familienmitgliedern von ihrem Lotterieglück erzählen.

Der Traum von den eigenen vier Wänden

"Es ist zunächst gar nicht mal so einfach, Ruhe zu bewahren und nicht jedem gleich von seinem großen Glück zu erzählen", sagt Sabine Tonscheidt, Sprecherin von Lotto Hessen. Die Disziplin zahle sich aber langfristig aus, auch wenn man sich den ein oder anderen Traum erfülle. 

Das Ehepaar hat da auch schon etwas im Blick, wie Lotto Hessen weiter mitteilte: "Vielleicht erfüllen wir uns den Traum von den eigenen vier Wänden jetzt ein paar Jährchen früher, vielleicht sogar an einem anderen Ort", sagte die Ehefrau.

Der jetzige Gewinn ist bereits der dritte große Gewinn in Hessen in diesem Jahr. Ende März hatte ein Vater aus dem Rhein-Main-Gebiet 15,3 Millionen Euro gewonnen, die Quittung aber erst ein halbes Jahr später in einer Jacke gefunden. Bereits im Februar waren rund 87,9 Millionen Euro an eine Tippgemeinschaft nach Nordhessen gegangen. (dpa)

