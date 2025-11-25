„Gewitter im Kopf“: Daran starb YouTuber Jan Zimmermann

Nach dem Tod des 27-Jährigen wurde im Netz über die Ursache spekuliert. Zimmermanns Familie bereitete dem schließlich ein Ende.

Bonn. Wenn der Youtuber Jan Zimmermann als Betroffener über Tourette sprach, dann stets mit Humor. Dafür folgten ihm auf dem Kanal „Gewitter im Kopf“ knapp zwei Millionen Menschen. Am Montag wurde bekannt: Zimmermann ist mit gerade einmal 27 Jahren verstorben. Doch woran?

Zuerst hatte die Bild über den Todesfall berichtet. „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden“, so ein Sprecher der Bonner Polizei gegenüber der Boulevardzeitung. Hinweise auf Fremdverschulden gäbe es keine.

Familie äußert sich zu Todesursache

Über die Todesursache wurde daraufhin in den sozialen Medien fleißig – und teils pietätlos – spekuliert. Schließlich meldete sich Zimmermanns Familie auf dem Instagram-Kanal von „Gewitter im Kopf“ zu Wort und räumte mit den Spekulationen auf.

„Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben“, schreiben seine Hinterbliebenen. „Wir fühlen uns aktuell nicht in der Lage, mehr dazu zu sagen.“

An anderer Stelle heißt es: „Sein Humor, seine Ehrlichkeit und sein großes Herz waren Geschenke, die er mit allen geteilt hat. Er hat Menschen Mut gegeben, die ihn nie persönlich getroffen haben und hat ihnen gezeigt, dass man auch in schweren Tagen liebevoll und offen durchs Leben gehen kann.“

„Galileo“ machte ihn bekannt

Zimmermann lebte mit dem Tourette-Syndrom, welches sich durch Tics äußert. Dabei handelt es sich um unwillkürliche Bewegungen, Laute oder Wörter, die von den Betroffenen nur bedingt kontrolliert werden können. Dazu können auch unwillkürliche Beschimpfungen gehören.

Der junge Mann wurde im Februar 2019 durch eine Reportage der ProSieben-Sendung „Galileo“ der Öffentlichkeit bekannt, in der er über sein Leben mit der neuropsychiatrischen Krankheit berichtete. Später erstellte er gemeinsam mit Tim Lehmann den YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“, wo er dies fortführte.

Die Aufrufe mancher Videos gingen in die Millionen, etwa „Tourette im Zoo“ oder „Tourette als Lehrer“. Seinem Tourette gab Zimmermann selbst den Spitznamen „Gisela“, sein Tic-Ausruf „Pommes!“ wurde unter Fans zum Running Gag.

Tragisch: Sein letztes Video auf Instagram veröffentlichten Zimmermann und Lehmann einen Tag vor seinem Tod am 17. November. Nach der Todesnachricht hinterließen dort zahlreiche User Beileidsbekundungen. (phy)