„Gewitter im Kopf“: So emotional verabschiedet sich YouTuber Tim Lehmann von seinem toten Freund Jan Zimmermann

Als „Gewitter im Kopf“ sorgten Jan Zimmermann und Tim Lehmann für Unterhaltung und Aufklärung rund ums Thema Tourette. Vor Kurzem verstarb die eine Hälfte des Duos. Jetzt gab es berührende Worte von Lehmann über den Verstorbenen.

Bonn. Auf YouTube folgten zwei Millionen Abonnenten den Kumpels Jan Zimmermann und Tim Lehmann, wo sie als „Gewitter im Kopf“ humorvoll über das Leben mit Tourette aufklärten. Mitte November der Schock: Zimmermann ist tot. Mit gerade einmal 27 Jahren. Nun meldet sich sein YouTube-Partner mit emotionalen Worten.

„Hätte mir jemals jemand gesagt, dass Jan und ich niemals die Möglichkeit haben würden, unseren Traum zu leben, eines Tages alt und klapprig auf der Veranda zu sitzen und von all unseren unfassbar besonderen gemeinsamen Erlebnissen zu erzählen, ich hätte ihn für verrückt gehalten“, beginnt Lehmann sein Posting auf Instagram. „Genauso hätte ich niemals gedacht, dass es unseren gemeinsamen Alltag, unsere Drehs, unsere Reisen oder auch nur unsere Abende, an denen wir stundenlang miteinander geredet haben, nie wieder geben würde.“

Der Gedanke sei für Lehmann immer noch so unfassbar unrealistisch, dass er ihn nicht begreifen könne. „Es ist ein Gedanke, der mich zusammen, mit einer Flut an Trauer zerrissen hat.“

Jan „verlor nie sein Lächeln“

Jan Zimmermann sei der Mensch in Lehmanns Leben gewesen, mit dem er über alles reden konnte. „Ich habe ihm oft gesagt, dass ich mir wünschen würde, eines Tages nur halb so mutig zu sein wie er, nur ansatzweise so nervenstark und freundlich.“ Beide hätten die bisher besten Jahre ihres Lebens und auch die dunkelsten Zeiten Seite an Seite durchgestanden.

Jan Zimmermann war „ein Mensch, der seinem Gegenüber immer, egal wem und egal wann, das Gefühl gegeben hat, gesehen zu werden und sich wie zu Hause zu fühlen“. Und: „Egal wie viel Unrecht ihm im Leben widerfuhr, er verlor nie sein Lächeln, seine Lebensfreude und seine unfassbare Ruhe.“

Zimmermann lebte mit dem Tourette-Syndrom, welches sich durch Tics äußert. Dabei handelt es sich um unwillkürliche Bewegungen, Laute oder Wörter, die von den Betroffenen nur bedingt kontrolliert werden können. Dazu können auch unwillkürliche Beschimpfungen gehören. Ausrufe wie etwa „Pommes!“ wurden unter Fans zu Running Gags.

Lehmann: „Werde Dich niemals loslassen“

Der junge Mann wurde im Februar 2019 durch eine Reportage der ProSieben-Sendung „Galileo“ der Öffentlichkeit bekannt, in der er über sein Leben mit der neuropsychiatrischen Krankheit berichtete. Später erstellte er gemeinsam mit Tim Lehmann den YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“, wo er dies fortführte.

Durch seinen Umgang mit der Krankheit habe Zimmermann es geschafft, „auch völlig fremde Menschen zu berühren, sie durch seinen Umgang mit der Krankheit zu inspirieren und ihnen Mut zu schenken“, notiert sein ehemaliger Mitstreiter nun. „Er hat Menschen Hoffnung gegeben und ihnen Wege gezeigt, weiterzumachen.“

Wie die „Freie Presse“ bereits berichtete, hatte der beliebte YouTuber früher bereits mehrmals erwähnt, dass er neben Tourette auch unter Epilepsie litt.

Über das Thema sprach er auch offen im Podcast „Motor im Kopf“ Mitte Juni dieses Jahres. Die Anfälle seien zwar nach einer Hirnschrittmacher-OP Ende 2022 deutlich schwächer geworden, aber noch da. Zur Behandlung nahm er Medikamente.

Am 18. November war er an einem epileptischen Anfall verstorben, wie seine Hinterbliebenen auf Instagram mitteilten.

Lehmann ist sich sicher: „Es wird für mich nie wieder einen Menschen wie ihn geben. Niemand hat mich je so zum Lachen gebracht, niemand war jemals so ein Teil von mir.“

An den Verstorbenen gerichtet verspricht er. „Ich werde Dich niemals loslassen. Du fehlst mir so unglaublich. Ich vermisse Dich unendlich. Du wirst für immer bei mir sein.“ (phy)