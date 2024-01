"Gift-Milchshake" für die Oma: Enkelin vor Gericht

Eine Seniorin aus Essen bricht plötzlich zusammen. Ihre Enkelin soll der 79-Jährigen einen Milchshake mit einer Überdosis Beruhigungsmittel gereicht haben. Der Vorwurf: Mordversuch.

Essen.

Nach einem mutmaßlichen Mordanschlag auf ihre Großmutter muss sich eine Frau aus Essen vor Gericht verantworten. Die 31-Jährige soll ihrer Großmutter im Juli 2023 eine Überdosis Beruhigungsmittel in einen Milchshake gemischt haben, um an deren Erbe zu kommen. Die 79-Jährige war in ihrer Essener Wohnung zusammengebrochen. Später war es sogar zu einem zwischenzeitlichen Herzstillstand gekommen.