Giftwolke nach Explosionen in spanischem Batteriewerk

In der Nähe von Madrid steht eine Fabrik in Flammen. Die Behörden warnen vor einer Giftwolke – Häuser in der Nähe nicht verlassen! Was genau passiert ist, bleibt vorerst unklar.

Madrid. Mehrere Explosionen in einem Batteriewerk nordöstlich von Madrid haben nach Angaben der Behörden eine giftige Wolke freigesetzt. Etwa 60.000 Einwohner der Orte Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo und Alovera bekamen auf ihre Handys eine Warnung, ihre Häuser nicht zu verlassen, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. Der staatliche TV-Sender RTVE sprach von einer Anlage für das Recycling von Lithiumbatterien.

Im Internet waren Videoaufnahmen zu sehen, die eine riesige dunkle Rauchwolke über der brennenden Anlage in einem Industriegebiet von Azuqueca de Henares etwa 50 Kilometer von Madrid entfernt zeigten. Über mögliche Verletzte in dem Betrieb oder in der Umgebung gab es zunächst keine Berichte. Auch die Ursache des Unglücks war unbekannt. (dpa)