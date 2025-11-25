Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Besonders im Süden und im Osten müssen sich Autofahrer am Dienstag auf glatte Straßen einstellen.
Besonders im Süden und im Osten müssen sich Autofahrer am Dienstag auf glatte Straßen einstellen. Bild: Armin Weigel/dpa
Besonders im Süden und im Osten müssen sich Autofahrer am Dienstag auf glatte Straßen einstellen.
Besonders im Süden und im Osten müssen sich Autofahrer am Dienstag auf glatte Straßen einstellen. Bild: Armin Weigel/dpa
Panorama
Glätte und Schnee vor allem im Süden und im Osten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Westen zieht sich die kalte Jahreszeit wieder etwas zurück, im Süden und Osten bleibt es heute winterlich. Besonders in den Morgenstunden kann es auf den Straßen glatt werden.

Offenbach.

Der Wintereinbruch verliert heute etwas an Schwung - besonders im Süden und Osten des Landes bleibt es aber winterlich. Abgesehen vom Nordwesten und Westen sei mit Frost und Glätte, im Südosten mancherorts mit Glatteis zu rechnen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Schneematsch und gefrierende Nässe könnten laut DWD bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Süden und Osten besonders in den Morgenstunden für glatte Verkehrswege sorgen. In den Bergen im Süden bleibt es bei niedrigen Temperaturen weiterhin weiß: Im Hochschwarzwald und an den Alpen werden in einigen Gebieten sogar mehr als 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. 

Im Flachland im Nordwesten und Westen dürften sich die Schneeflocken vom Montag bei Temperaturen bis zu sechs Grad vielerorts wieder in Regentropfen verwandeln. In einigen deutschen Gebieten kann es am Dienstag laut DWD außerdem zu dichtem Nebel kommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
2 min.
Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland
Im Hochschwarzwald sei sogar bis zu 20 Zentimeter neuer Schnee möglich, so der DWD.
Wird es weiß im Flachland? So richtig wohl nicht. Die Menschen müssen sich dort auf nassen Schneefall einstellen. Wirklich winterlich bleibt es aber in den Bergen.
19.11.2025
2 min.
Neuschnee, Frost und Glätte zur Wochenmitte
In den Mittelgebirgen wie dem Harz wird am Mittwoch Neuschnee erwartet.
Winterliche Woche in Deutschland: Im Harz gibt es weiter Neuschnee, im Süden wird es frostig kalt. Auch im hohen Norden könnte etwas Schnee fallen.
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel