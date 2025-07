Glastonbury-Eklat: Bob Vylan muss auf Europatour verzichten

Nach Absage der Auftritte in Deutschland fällt die komplette Teilnahme des Duos an der Europatournee der US-Band Gogol Bordello ins Wasser. Trotzdem wollen die Briten bald wieder auf der Bühne stehen.

New York/London.

Das britische Punk-Rap-Duo Bob Vylan muss nach dem Eklat um einen antiisraelischen Slogan auf seine Teilnahme an einer Europatournee verzichten. Ein Sänger hatte beim Glastonbury-Festival in England Ende Juni auf der Bühne "Death, death to the IDF" (Tod, Tod den israelischen Streitkräften) skandiert und damit heftige Kritik auf sich gezogen.