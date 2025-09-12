Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hinter der Comic-Band Gorillaz verbergen sich der Blur-Sänger Damon Albarn und andere Künstler. (Archivbild)
Hinter der Comic-Band Gorillaz verbergen sich der Blur-Sänger Damon Albarn und andere Künstler. (Archivbild) Bild: Amy Harris/Invision/AP/dpa
Panorama
Gorillaz kündigen starbesetztes Album in fünf Sprachen an
Von London bis Neu-Delhi: Die Kultband Gorillaz kündigt ein äußerst internationales Album an, das Musiker aus aller Welt vereint und sogar verstorbene Künstler musikalisch aufleben lässt.

London.

  Die britische Band Gorillaz ("Feel Good Inc.") hat für das kommende Jahr ein neues Album angekündigt, auf dem zahlreiche internationale Musiker mitwirken und in fünf Sprachen singen. Wie das Kollektiv um Blur-Frontmann Damon Albarn mitteilte, wird auf "The Mountain", ihrem neunten Studioalbum, in Arabisch, Englisch, Hindi, Spanisch und Yoruba gesungen und gerappt.

Wie das Kollektiv um Albarn mitteilte, wird auf "The Mountain", ihrem neunten Studioalbum, in Arabisch, Englisch, Hindi, Spanisch und Yoruba gesungen und gerappt.
Wie das Kollektiv um Albarn mitteilte, wird auf "The Mountain", ihrem neunten Studioalbum, in Arabisch, Englisch, Hindi, Spanisch und Yoruba gesungen und gerappt. Bild: Jamie Hewlett/Kong/dpa
Erste Single mit Kultduo Sparks

Die erste Single haben Gorillaz bereits veröffentlicht. "The Happy Dictator" ist eine Kollaboration mit dem US-Kultduo Sparks ("When Do I Get to Sing "My Way""). Weitere Gäste auf dem Album sind der ehemalige Smiths-Gitarrist Johnny Marr, die Sitaristin und Komponistin Anoushka Shankar, Bollywood-Star Asha Bhosle, der früher als Mos Def bekannte Rapper Yasiin Bey und die Indie-Band Idles.

In den 15 Songs auf "The Mountain" sollen auch verstorbene Freunde und ehemalige Gorillaz-Mitwirkende zu hören sein, darunter Soullegende Bobby Womack, Afrobeat-Drummer Tony Allen und der Schauspieler Dennis Hopper. Aufgenommen wurde das internationale Musikprojekt unter anderem in London, Mumbai und Neu-Delhi sowie in Aschgabat, Damaskus, Los Angeles und New York.

Von der virtuellen Band zum Pop-Phänomen

Gorillaz ist eine virtuelle Band, die 1998 von Musiker Albarn und Comiczeichner Jamie Hewlett gegründet wurde. Sie besteht aus vier fiktiven Charakteren – 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs und Noodle – und verbindet animiertes Storytelling mit genreübergreifender Musik aus Rock, Hip-Hop, Elektronik und Weltmusik. Dahinter stehen reale Musiker und Kollaborationen mit internationalen Künstlern. 2026 gehen Gorillaz wieder auf Tournee. Daten in Deutschland wurden zunächst nicht bekannt. (dpa)

